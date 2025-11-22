Βασιλικός: Δεν είναι αυτονόητο ότι όλα θα πηγαίνουν καλά στον τουρισμό

Με μεγάλη συμμετοχή ξενοδόχων από κάθε γωνιά της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα (Σάββατο) η 13η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan ΕXPO, όπου διεξάγεται η μεγάλη κλαδική έκθεση ΧΕΝΙΑ.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η φετινή Γενική Συνέλευση συνέπεσε με τον εορτασμό των 90 χρόνων λειτουργίας του ΞΕΕ, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συζήτηση όλων των μεγάλων θεμάτων για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, στην κεντρική ομιλία του παρουσίασε τους 5 άξονες για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής Φιλοξενίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το αύριο κερδίζεται με όραμα, με σχέδιο και σκληρή καθημερινή προσπάθεια».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΞΕΕ, πρώτος άξονας είναι η αυθεντικότητα, καθώς η ελληνική φιλοξενία είναι πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζεστασιά, το χαμόγελο και το φιλότιμο.

Δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη της προσέλκυσης Ελλήνων εργαζομένων, με αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους και των δεξιοτήτων τους.

Τρίτος άξονας, η ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και προστασίας του φυσικού κάλλους και του περιβάλλοντος.

Τέταρτος άξονας, η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας φιλοξενίας για να καλλιεργηθούν νέες νοοτροπίες και νέες αντιλήψεις, που θα αναγνωρίζουν πως η Φιλοξενία είναι Ελλάδα.

Πέμπτος άξονας είναι η κοινωνική ευθύνη με τα ξενοδοχεία ανοιχτά όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους κατοίκους.

Ειδικά ως προς τον άξονα της βιωσιμότητας, υπογραμμίστηκε η παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας να διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων και τονίστηκε πως προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του είναι η συνεργασία με την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για τα ξενοδοχεία και ειδικά αυτά των μικρότερων κατηγοριών.

Επίσης, ο κ. Βασιλικός αναφέρθηκε εκτενώς και στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και της δίκαιης ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης προς όφελος της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Φιλοξενία στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία, ανεβάζει ψηλά τη χώρα. Για να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη προσφορά, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα μοντέλο του προηγούμενου αιώνα. Χρειαζόμαστε νέες βάσεις που θα μας οδηγήσουν στο αύριο και τώρα είναι η ώρα για μεγάλες και κρίσιμες αποφάσεις. Έχουμε και το όραμα και το σχέδιο και τις τεκμηριωμένες θέσεις για να κινηθούμε μπροστά. Οι ξενοδόχοι έχουμε αποδείξει διαχρονικά πως ξέρουμε να πρωτοπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ώστε να χτίσουμε ένα μέλλον ακόμη πιο δυναμικό και πιο ελπιδοφόρο για τον κλάδο μας, για τη Φιλοξενία και την Ελλάδα.»

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Αλέξανδρου Βασιλικού:

«Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι ξενοδόχοι είμαστε πραγματικά περήφανοι γιατί η Φιλοξενία στηρίζει την Ελλάδα. Με τη διορατικότητά μας, με τη δουλειά μας, με την τόλμη μας, με τις επενδύσεις μας, αποδεικνύουμε σταθερά πως η Φιλοξενία είναι εθνικό κεφάλαιο ώστε να μπορούμε να κατακτάμε διακρίσεις και πρωτιές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και για να λέμε την αλήθεια, ως χώρα δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες για παγκόσμια διάκριση και διεθνή ηγετικό ρόλο. Το γεγονός πως η Φιλοξενία είναι αυτή που σηκώνει ψηλά τη χώρα, δικαιώνει απόλυτα τη συλλογική προσπάθεια του κλάδου μας.

Ωστόσο, η Φιλοξενία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι καθόλου δεδομένο, ούτε και αυτονόητο πως όλα θα πηγαίνουν συνεχώς όπως πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της μετά Covid εποχής.

Ναι, οι επιτυχίες μας είναι σημαντικές, είναι εχέγγυο της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων μας, αλλά δεν είναι από μόνες τους η ικανή συνθήκη διασφάλισης του αύριο για το κλάδο.

Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιου μετασχηματισμού και οι αβεβαιότητες είναι πραγματικά τεράστιες. Αν με ρωτήσει κάποιος αν μπορώ να δω τον δρόμο για να συνεχίσει η Ευρώπη να παράγει αυτοκίνητα ή λευκές συσκευές τα επόμενα 20 χρόνια, θα πω ειλικρινά πως δεν τον βλέπω ξεκάθαρα. Αν όμως με ρωτήσετε αν υπάρχει δρόμος για τη Φιλοξενία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ίδιο ειλικρινά θα σας πω πως τον βλέπω, και τον βλέπω ξεκάθαρα.

Αρκεί να πάψουμε να φοβόμαστε να παραδεχθούμε και να αναγνωρίσουμε πως η Φιλοξενία είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημά μας. Είναι το απόλυτο παράδοξο να αντιμετωπίζουμε ενοχικά το πλεονέκτημα που μας φέρνει πρωτιές και επιτυχίες. Και είναι παντελώς άτοπο να μπαίνει στο δημόσιο διάλογο ως θέμα το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε τη Φιλοξενία, την ώρα που πανίσχυρες οικονομικά χώρες όπως η Σαουδική Αραβία στρέφονται στη φιλοξενία ως διαχρονική πηγή εισοδημάτων και ευημερίας για τους πολίτες τους.

Η φιλοξενία είναι το αύριο, αρκεί τώρα να κάνουμε τις σωστές επιλογές.

Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων!!!

Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε με ένα μοντέλο του οποίου οι βάσεις μπήκαν τον προηγούμενο αιώνα. Τώρα χρειαζόμαστε τις νέες βάσεις. Αυτές που θα μας οδηγήσουν στον επόμενο αιώνα.

Νέες βάσεις για μια ουσιαστική στροφή προς την ποιότητα, την διασύνδεση με τον πολιτισμό, την ιστορία, τις φυσικές ομορφιές, την γαστρονομία.

Και ποιότητα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Από τα 5 αστέρια μέχρι το 1 αστέρι. Απο τις ιδιωτικές επενδύσεις μέχρι τις δημόσιες υποδομές.

Να βάλουμε τους όρους; Οπωσδήποτε.

Να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολές; Σίγουρα, ναι.

Να λύσουμε τα προβλήματα; Εξυπακούεται κι έχουμε καθυστερήσει ήδη.

Η Φιλοξενία αποδεδειγμένα όμως μπορεί να είναι ο στρατηγικός πυλώνας πάνω στον οποίο μπορεί η Ελλάδα να χτίσει ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Σε αυτή την προοπτική πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή και το ενδιαφέρον μας. Για να ενισχύσουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας έκαναν «πρωταθλητές» και μπορούν να μας πάνε και ακόμη πιο ψηλά.

Και ποιο είναι το βασικότερο όλων; Η αυθεντικότητα. Η ελληνική φιλοξενία είναι η ανθρώπινη ζεστασιά, το χαμόγελο και το φιλότιμο. Αυτή την αυθεντικότητα πρέπει να τη θωρακίσουμε και να την αναδείξουμε.

Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε «copy paste» προορισμούς απρόσωπης τεχνητής πολυτέλειας. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα και δεν είναι αυτό που αναζητάει ο επισκέπτης που θέλει να βιώσει την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.

Και για να μην παρεξηγηθώ, βεβαίως χρειάζονται και είναι καλοδεχούμενες και απαραίτητες οι μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό. Έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν. Αλλά έχοντας πάντοτε στραμμένη την προσοχή μας στην ραχοκοκαλιά του εκπρόσωπου της Ελληνικής φιλοξενίας, τα μικρά οικογενιακά ξενοδοχεία!

Δεύτερη βασική παραδοχή είναι πως δεν μπορούμε να έχουμε αυθεντική ελληνική φιλοξενία χωρίς Έλληνες εργαζόμενους. Και αυτό σημαίνει πως πρέπει να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στα επαγγέλματα της Φιλοξενίας και να δώσουμε κίνητρα για να χτίσουν τη σταδιοδρομία τους στον ελληνικό τουρισμό.

Τρίτη προυπόθεση είναι μια νέα κουλτούρα φιλοξενίας, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από εκεί που ξεκινούν όλα. Από την εκπαίδευση.

Για να καλλιεργήσουμε νέες νοοτροπίες και νέες αντιλήψεις, ώστε οι γενιές που έρχονται, να αναγνωρίζουν πως η Φιλοξενία είναι Ελλάδα και να γίνονται μέρος των επιτυχιών της.

Γι’ αυτό και ως ΞΕΕ δημιουργήσαμε την Πρωτοβουλία «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», το οποίο αριθμεί ήδη τρία προγράμματα στα σχόλια της χώρας.

Τέταρτος και ουσιαστικός πυλώνας του αύριο της Ελληνικής φιλοξενίας είναι ο απόλυτος σεβασμός του φυσικού κάλους και των φυσικών πόρων που κάνουν την χώρα μας μοναδική. Ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας αλλά και σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες για ΌΛΟΥΣ!!!

Και σε αυτό η Ελλάδα είναι πρωτοπορεί. Μετά από πρόταση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, η χώρα έχει σήμερα ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων, γεγονός που συνιστά παγκόσμια πρωτιά. Η Ελλάδα τοποθετείται έτσι ως ηγέτιδα δύναμη στον παγκόσμιο τουρισμό με τη δική μας σφραγίδα, των ξενοδόχων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, είναι η συνεργασία με την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα. Όλοι θα πρέπει να καταλάβουμε πως στο θέμα της βιωσιμότητας πρέπει να είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας!!!

Τέλος, καθώς οι κοινωνίες είναι και θα παραμείνουν σε πίεση, η περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης μας αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ουσιαστική ανταπόδοση προς τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται κάθε ξενοδοχείο.

Τα ξενοδοχεία μας πρέπει να είναι ανοιχτά όχι μόνο για τους επισκέπτες μας αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες μας καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους κατοίκους.

Αυτή η προσέγγιση δεν ωφελεί μόνο τις κοινότητες, αλλά ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τον θετικό αντίκτυπο του κλάδου, ενισχύοντας τη συνοχή, την ποιότητα ζωής και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων στην πράξη και σε βάθος χρόνου.

Κυρίες και κύριοι,

Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια κρίσιμη επισήμανση. Το αύριο κερδίζεται με όραμα, με σχέδιο και σκληρή καθημερινή προσπάθεια.

Είναι αλήθεια πως αν πάρουμε την ατζέντα των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο και ο τουρισμός, μάλλον παραμένει ίδια σε ένα μεγάλο βαθμό.

Όμως προσωπικά πιστεύω σε ένα κλάδο περήφανο και πρωτοπόρο. Το θαύμα του ελληνικού τουρισμού το φτιάξαμε εμείς οι ξενοδόχοι. Εμείς κάνουμε τη σωστή διάγνωση των τάσεων κάθε συγκυρίας, εμείς επενδύουμε στον σωστό χρόνο, με τόλμη και ρίσκο, εμείς τρέχουμε στις εκθέσεις ανά το κόσμο, εμείς αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.

Πιστεύω σε έναν κλάδο που δεν περιμένει το «μάνα εξ ουρανού». Είμαστε ένας κλάδος τολμηρός που ξέρει να βγαίνει μπροστά. Και το κάνουμε με πράξεις και όχι στα λόγια απέναντι στις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Με τον ίδιο πρωτοποριακό τρόπο έχουμε βγει μπροστά για να απαντήσουμε και στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συνεχείς διακρίσεις και οι επιτυχημένες δράσεις του CapsuleT δικαιώνουν απόλυτα την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων που επικεντρώνονται αποκλειστικά στον τουρισμό.

Πρωτοπορήσαμε επίσης με τους Ευρωπαίους συναδέλφους, για να βάλουμε “φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ώστε κάθε ξενοδόχος που επενδύει και αναλαμβάνει όλα τα κόστη, να είναι και ο πραγματικός ιδιοκτήτης του προϊόντος του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως πάνω από 15,000 ξενοδόχοι σε όλη την Ευρώπη ένωσαν την φωνή τους όπως είχα μεταξύ άλλων την ευκαιρία να παρουσιάσω στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσολα.

Διότι η Ευρώπη οφείλει να παρέχει το πέπλο προστασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ίδιας της ταυτότητας της.

Πρώτοι εμείς αναδείξαμε επίσης την κοινωνική πτυχή της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Πολύ πριν γίνει ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή πολιτική βούληση ότι η λύση του στεγαστικού στην Ευρώπη περνάει ΚΑΙ από την περαιτέρω ρύθμιση της ΒΜ. Μια ρύθμιση η οποία πια δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το αύριο για τον κλάδο μας δεν θα έρθει μόνο του. Είναι στα δικά μας χέρια και εμείς είμαστε αυτοί που θα το φέρουμε. Η μεγάλη φυγή προς τα εμπρός θα εξαρτηθεί από εμας.

Αυτό το στοίχημα της αντιμετώπισης των μεγάλων προκλήσεων που περιέγραψα είναι αυτό που καθόρισε την απόφασή μου να είμαι ξανά υποψήφιος για την Προεδρία του ΞΕΕ. Στην ιστορική στιγμή των μεγάλων αποφάσεων που περιέγραψα στην ομιλία μου, δεν θα μπορούσα να είμαι απών.

Κλείνοντας λοιπόν θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλες και όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και την εντολή που μου έδωσαν να συνεχίσω για μια ακόμη θητεία στην Προεδρία του Επιμελητηρίου μας υπηρετώντας το κοινό μας όραμα για έναν κλάδο που εξελίσσεται, δυναμώνει και παραμένει σταθερά προσανατολισμένος προς το Αύριο.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και δεσμεύομαι ότι με το νέο Δ.Σ θα εργαστούμε ακούραστα για να φανούμε όλοι αντάξιοι της εμπιστοσύνης αυτής, χτίζοντας ένα μέλλον ακόμη πιο δυναμικό και πιο ελπιδοφόρο για τον κλάδο μας, για τη Φιλοξενία και την Ελλάδα.»