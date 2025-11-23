Τα όπλα κατά της Booking.com πήραν 1.000 ξενοδόχοι

Τη δικαστική οδό στη διαμάχη τους με τη Booking.com και εν γένει με τις πλατφόρμες κρατήσεων που είναι ευρύτερα γνωστές και ως OTA (Online Travel Agencies) ακολουθούν περίπου 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι, διεκδικώντας ίση μεταχείριση από τους μεγάλους παίκτες του ψηφιακού κόσμου.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο αριθμός των επιχειρηματιών της φιλοξενίας που έχει κινηθεί νομικά εναντίον των OTAs ξεπερνά τις 15.000.

«Πρωτοπορήσαμε επίσης με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για να βάλουμε “φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ώστε κάθε ξενοδόχος που επενδύει και αναλαμβάνει όλα τα κόστη, να είναι και ο πραγματικός ιδιοκτήτης του προϊόντος του.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως πάνω από 15.000 ξενοδόχοι σε όλη την Ευρώπη ένωσαν τη φωνή τους. Διότι η Ευρώπη οφείλει να παρέχει το πέπλο προστασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ίδιας της ταυτότητας της», τόνισε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), Αλέξανδρος Βασιλικός, κατά τη διάρκεια της 13ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης Xenia.

Η συμμόρφωση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών (Google, Boooking, κ.λπ.) με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA), ώστε να μην εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους, αναπτύσσοντας αθέμιτες πρακτικές με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φιλοξενίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο Αλ. Βασιλικός, με την ιδιότητα του προέδρου της HOTREC (Association of Hotels, Restaurants & Cafés in Europe) με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσολα.

Σημειωτέον ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι στράφηκαν κατά της Booking.com και των υπόλοιπων ψηφιακών πλατφορμών πριν έναν χρόνο και μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδινε πλέον στους επιχειρηματίες του κλάδου της φιλοξενίας την ελευθερία να διαμορφώνουν οι ίδιοι την τιμολογιακή πολιτική τους, προσφέροντας στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων τους ακόμη και τιμές χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των OTAs.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι ρήτρες ισοτιμίας (rate parity), οι οποίες απαγορεύουν στα ξενοδοχεία να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στους ιστοτόπους τους απ’ ό,τι στις πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων δεν είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας αυτών των πλατφορμών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση συζητείται ήδη στις αίθουσες των ολλανδικών δικαστηρίων, με την Αγνή Χριστίδου, διευθύντρια του ΞΕΕ να επισημαίνει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ακόμη αποφανθεί σχετικά με την καταγγελία που κατέθεσε το 2022 το Επιμελητήριο για αθέμιτες πρακτικές ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες λειτουργούν καταχρηστικά στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

«Η φιλοξενία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι καθόλου δεδομένο, ούτε και αυτονόητο πως όλα θα πηγαίνουν συνεχώς όπως πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της μετά Covid εποχής. Οι επιτυχίες μας είναι σημαντικές, είναι εχέγγυο της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων μας, αλλά δεν είναι από μόνες τους η ικανή συνθήκη διασφάλισης του αύριο για το κλάδο. Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιου μετασχηματισμού και οι αβεβαιότητες είναι πραγματικά τεράστιες. Το αύριο για τον κλάδο μας δεν θα έρθει μόνο του. Είναι στα δικά μας χέρια και εμείς είμαστε αυτοί που θα το φέρουμε. Η μεγάλη φυγή προς τα εμπρός θα εξαρτηθεί από εμάς», τόνισε ο Αλ. Βασιλικός και συμπλήρωσε:

«Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε με ένα μοντέλο του οποίου οι βάσεις μπήκαν τον προηγούμενο αιώνα. Τώρα χρειαζόμαστε τις νέες βάσεις. Αυτές που θα μας οδηγήσουν στον επόμενο αιώνα. Νέες βάσεις για μια ουσιαστική στροφή προς την ποιότητα, την διασύνδεση με τον πολιτισμό, την ιστορία, τις φυσικές ομορφιές, την γαστρονομία. Πιστεύω σε έναν κλάδο που δεν περιμένει το “μάνα εξ ουρανού”. Είμαστε ένας κλάδος τολμηρός που ξέρει να βγαίνει μπροστά. Και το κάνουμε με πράξεις και όχι στα λόγια απέναντι στις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

«Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη σε θεσμική προσοχή και ως κλάδος δεν πρέπει να δεχτούμε καμία συζήτηση για παραγωγικά μοντέλα όπου ο τουρισμός δεν αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας. Ο κλάδος μας είναι, μεταφορικά και κυριολεκτικά, η εθνική μας ασπίδα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Ελπίζουμε ότι η κοινωνία -και ιδιαίτερα ο πολιτικός κόσμος- θα ξεπεράσει παρωχημένες νοοτροπίες που μας κρατούν πίσω. Είναι καιρός να πάψουν να αναζητούν “παχιές αγελάδες για άρμεγμα” και “κότες με χρυσά αυγά” και να στηρίξουν τις πραγματικές επενδύσεις που δημιουργούν ουσιαστική περιφερειακή προστιθέμενη αξία», επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής.

Όπως είπε, «η εμπειρία του πελάτη είναι ολιστική, το τι συμβαίνει έξω από το ξενοδοχείο επηρεάζει άμεσα την εντύπωσή του, ενώ ο ανταγωνισμός είναι διεθνής».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην αδυναμία πρόσβασης της πλειονότητας των επιχειρήσεων σε κεφάλαια. «Εννέα στις δέκα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κάποια τράπεζα. Το κόστος ψηφιακής και πράσινης μετάβασης πνίγει τους επιχειρηματίες. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου και αισθανόμαστε ότι λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το στίγμα για το 2026 έδωσε από την πλευρά της η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή. «Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2026 είναι θετικές», τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας, απευθυνόμενοι προς τους επιχειρηματίες του κλάδου, «Είστε ο άνεμος στα φτερά του ελληνικού τουρισμού».

Σημειώνεται ότι η φετινή Γενική Συνέλευση συνέπεσε με τον εορτασμό των 90 χρόνων λειτουργίας του ΞΕΕ, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συζήτηση όλων των μεγάλων θεμάτων για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.