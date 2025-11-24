Πολλαπλασιάστηκαν... 22 φορές τα Airbnb σε μια δεκαετία

Στην απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των αεροπορικών αφίξεων και της πληρότητας στα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα αντανακλάται η αυξανόμενη δυναμική της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με τον Οκτώβριο να αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της απορρόφησης τουριστών από καταλύματα τύπου Airbnb.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), η Κωνσταντίνα Σβύνου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), τον Οκτώβριο παρά το γεγονός ότι οι αεροπορικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση, η πληρότητα των ξενοδοχείων υποχώρησε σε ποσοστό 3,3%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα του Σεπτεμβρίου, με τις μεν αεροπορικές αφίξεις να βρίσκονται στο συν 5,1%, τη δε πληρότητα να υστερεί κατά 1,5%.

Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και τον Αύγουστο, όταν οι αεροπορικές αφίξεις σημείωσαν άνοδο κατά 6,3% ετησίως, τη στιγμή που η πληρότητα περιορίστηκε κατά 1,3%, με τον Ιούλιο και τον Απρίλιο να ακολουθούν την τάση αυτή.

«Αυτό δείχνει ότι η ενίσχυση των αφίξεων δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αύξηση της ξενοδοχειακής ζήτησης, αλλά σημαντικό μέρος απορροφάται από άλλα είδη καταλυμάτων (π.χ. βραχυχρόνια μίσθωση)», επισημαίνεται από το ΙΤΕΠ.

Ενδεικτικά της δυναμικής της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι τα στοιχεία που παραπέμπουν σε αύξηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb από 7.676 το 2014 σε 177.208 το 2024, αριθμοί που παραπέμπουν σε εκρηκτική άνοδο 2.208% σε βάθος δεκαετίας. Με άλλα λόγια, ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου Airbnb έχει αυξηθεί κατά 22 φορές.

Το ίδιο διάστημα ο αριθμός των ξενοδοχείων της χώρας έχει αυξηθεί κατά 3,8%, ήτοι από 9.733 το 2014 σε 10.104 μονάδες το 2024.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα σε επίπεδο κλινών, με τα μεν Airbnb να ενισχύονται σε ποσοστό 2.181%, τα δε ξενοδοχεία κατά 15%.

Σημειωτέον ότι τα δεδομένα αυτά για το διάστημα 2014-2024 προέρχονται από τα στοιχεία της AIRDNA και αφορούν μόνο όσα καταλύματα εμφανίζονται στην πλατφόρμα της Airbnb.

Το παράδοξο των ελλείψεων

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, οι ελλείψεις στα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα περιορίστηκαν φέτος στο 14% επί του οργανογράμματος έναντι του 19% το 2024. Η μείωση αυτή, πάντως, είναι εν μέρει… πλασματική, καθώς όπως φαίνεται οι επιχειρηματίες της φιλοξενίας αναπροσάρμοσαν τα οργανογράμματα των ξενοδοχείων τους, «κόβοντας» θέσεις με στόχο να αντεπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα των ελλείψεων.

Σημειώνεται ότι οι ελλείψεις προσωπικού έφτασαν στο peak το 2022, όταν το σχετικό ποσοστό ανήλθε στο 23%.

Οι φόροι και η συμβολή στην οικονομία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο μέτωπο της φορολόγησης, ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος φαίνεται πιο επιβαρυμένος σε σχέση με βασικές ανταγωνίστριες χώρες στον τουριστικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, με καθαρούς φόρους στην παραγωγή του προσφερόμενου προϊόντος που φτάνουν στο 19,1%, ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη θέση έναντι άλλων της Πορτογαλίας (14,8%), της Ιταλίας (12,3%), της Τουρκίας (11,5%) και της Ισπανίας (6,4%).

Σε ό,τι αφορά, πάντως, τη συμβολή του ξενοδοχειακού κλάδου στην ελληνική οικονομία, κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την αγορά ξενοδοχειακού προϊόντος, δημιουργεί (άμεσα και έμμεσα) προϊόν αξίας 1,55 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Αντίστοιχα, κάθε 1 ευρώ που διατίθεται για την αγορά ξενοδοχειακού προϊόντος, αυξάνει τις συνολικές εισαγωγές στην ελληνική οικονομία κατά 0,16 ευρώ.

Σε όρους απασχόλησης, κάθε 1 εκατ. ευρώ που πληρώνεται για την αγορά ξενοδοχειακού προϊόντος, δημιουργεί (άμεσα και έμμεσα) 29,8 θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ελληνική οικονομία.

Αυξάνονται τα 5άστερα

Ως προς την ποιότητα του ξενοδοχειακού δυναμικού, σημειώνεται ότι το διάστημα από το 2015 έως το 2014, παρατηρήθηκε αναβάθμιση. Συνολικά, σε επίπεδο χώρας, τα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 4% και τα δωμάτια σε ποσοστό 11%. Τα ξενοδοχεία της υψηλότερης κατηγορίας, εκείνα των 5 αστέρων, υπερδιπλασιάστηκαν, με αύξηση 103%, φτάνοντας τις 835 μονάδες. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μερίδιο 8,3% επί του συνόλου, από 4,2% το 2024.

Τα ξενοδοχεία των 4 και 3 αστέρων κατέγραψαν αύξηση 43% και 23%, αντίστοιχα, με εκείνα που ανήκουν στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες, 2 και 1 αστέρων να καταγράφουν μείωση περίπου 20%. Τα περισσότερα ξενοδοχεία, βάσει των στοιχείων, ανήκουν στις κατηγορίες των 2 και 3 αστέρων και αντιστοιχούν στο 61,6% του συνολικού διαθέσιμου ξενοδοχειακού δυναμικού.

Τέλος, το 2024, οι δαπάνες για επενδύσεις σε επισκευές, ανακαινίσεις και συντηρήσεις στα ελληνικά ξενοδοχεία ανήλθαν σε 1,03 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 20% αφορούσαν δράσεις βιωσιμότητας. Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος των ξενοδοχείων πέρυσι διαμορφώθηκε σε 11,5 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,5% σε σχέση με το 2023.