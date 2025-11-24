Προϋπολογισμός: Ποντάρισμα σε έσοδα 900 εκατ. από συναλλαγές ακινήτων

Στα 900 εκατ. ευρώ βάζει τον πήχη των εισπράξεων από τις αγοραπωλησίες ακινήτων το 2026 το υπουργείο Οικονομικών, προβλέποντας αυξημένα έσοδα κατά 8,4%, καθώς η αγορά ακινήτων συνεχίζει σε ανοδική τροχιά, με τις τιμές των διαμερισμάτων να έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 40% την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό οι φόροι από τις αγοραπωλησίες θα φθάσουν στα 653 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από αγοραπωλησίες ακινήτων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κ.λπ.) θα ανέλθουν το 2026 στα 539 εκατ. ευρώ από 488 εκατ. ευρώ φέτος και 459 εκατ. ευρώ το 2024 ενώ άλλα 114 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στον λογαριασμό από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Στο μέτωπο των κληρονομιών τα έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στα 186 εκατ. ευρώ το 2026 από 178 εκατ. ευρώ φέτος ενώ από τις γονικές παροχές και τις δωρεές - και παρά το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για ακίνητη και κινητή περιουσία (χρήματα, ομόλογα, μετοχές κ.α. ) - τα έσοδα θα ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ που θα συγκεντρωθούν φέτος. Συνολικά και από τις δύο πηγές εσόδων το Δημόσιο θα εισπράξει 246 εκατ. ευρώ από 232 εκατ. ευρώ το 2024.

Ενδιαφέρον επενδυτών

Η ελληνική κτηματαγορά έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς δεκάδες χιλιάδες ακίνητα άλλαξαν χέρια από τις αρχές του έτους και μάλιστα σε υψηλές τιμές που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν να είναι έως και τρεις ή τέσσερις φορές πάνω από τις αντικειμενικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 37.000 αγοραπωλησίες ακινήτων συνολικής αξίας 3,22 δισ. ευρώ ή 101.840 ευρώ κατά μέσο όρο, όπως προκύπτει από τα συμβόλαια.

Το 2024 αγοράστηκαν 47.186 ακίνητα στην τιμή των 4,51 δισ. ευρώ με την μέση αξία απόκτησης να κινείται στα 95.651 ευρώ ενώ ένα χρόνο πριν, το 2023, διενεργήθηκαν 39.107 μεταβιβάσεις συνολικής αξίας 4,11 δισ. ευρώ με τη μέση τιμή αγοράς να διαμορφώνεται στα 105.287 ευρώ.

«Φωτιά» οι τιμές των διαμερισμάτων

Τα νοικοκυριά που αναζητούν στέγη βρίσκονται αντιμέτωπα με μια ξέφρενη κούρσα τιμών καθώς σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας πλέον το ιστορικό υψηλό του 2008.

Τα νέα διαμερίσματα σημείωσαν άνοδο 6,8% και τα παλαιά 7,6%, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 104,5 μονάδες. Στην Αθήνα η αύξηση ήταν 5,9%, στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 8,8%.

Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στα ενοίκια, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες υψηλότερα από πέρυσι, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2011. Η εξέλιξη των τιμών στην αγορά των ακινήτων, έχουν ως αποτέλεσμα να βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με το υψηλότερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ΤτΕ το 35,5% του εισοδήματός τους κατευθύνεται πλέον στη στέγη, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις πληρώνει πάνω από το 40%. Με ποσοστό 29% των πολιτών να ξεπερνά αυτό το όριο, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επτά μονάδες πάνω από τη δεύτερη Δανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος.