ΔΙΑΣ: Τα 4,2 εκατ. αγγίζουν οι χρήστες του IRIS, τα σχέδια για το 2026

Σχεδόν 4,2 εκατ. χρήστες μετράει το IRIS, σύμφωνα με όσα δήλωσε η CEO της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα, Σταυρούλα Καμπουρίδου, κατά τη διάρκεια του Fortune Greece CEO Initiative 2025, το οποίο διεξάγεται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής.

Σημειώνεται ότι η κ. Καμπουρίδου, συμμετείχε μαζί με τον CEO της Stoiximan, Nίκο Φλίγκο, στο πάνελ με θέμα «Building Innovation Across Industries’», το οποίο συντόνισε ο CEO του Fortune Greece, Tάσος Ζάχος.

Σύμφωνα με την κ. Καμπουρίδου το IRIS μετράει σχεδόν 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 εγγεγραμμένα e-shops που λειτουργούν το IRIS Commerce.

« Την 1η Δεκεμβρίου βγαίνουμε live σε όλα τα φυσικά σημεία, σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας και online», τόνισε η CEO της ΔΙΑΣ, ενώ συμπλήρωσε πως ήδη 1,2 εκατομμύρια POS αυτή τη στιγμή λειτουργούν με IRIS.

Όπως εξήγησε η κ. Καμπουρίδου πρόκειται για μια εθνική λύση account-to-account (A2A), δηλαδή ένα ελληνικό προϊόν, το οποίο είναι φτιαγμένο από μηχανικούς της ΔΙΑΣ.

«Όλες οι λύσεις έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς της ΔΙΑΣ, λειτουργούν υποδομές μέσα στο data center της ΔΙΑΣ και διασυνδέουμε όλες τις τράπεζες εντός της χώρας, αλλά και με την Ευρώπη», τόνισε η ίδια.

Όσον αφορά την αξία συναλλαγών που θα διαχειριστεί η εταιρεία, η CEO της ΔΙΑΣ υπογράμμισε πώς «πέρυσι κάναμε 502 δισ. ευρώ, ενώ φέτος θα είμαστε περίπου 560 δισ. ευρώ σε αξία συναλλαγών που θα διαχειριστούμε».

Τι σχεδιάζει η ΔΙΑΣ για το νέο έτος

Παράλληλα, η κ. Καμπουρίδου αποκάλυψε ότι στα πλάνα της εταιρείας για το 2026 είναι η διασύνδεση πετυχημένων account -to -account σχημάτων όπως είναι το IRIS με άλλα ευρωπαϊκά account -to- account σχήματα, όπως για παράδειγμα το Bizum στην Ισπανία, κλπ. Ο σκοπός σύμφωνα με την ίδια είναι να υπάρξει ένα δίκτυο, το οποίο να μπορεί να συνενώνει την τοπική εμπειρία και κουλτούρα, καθώς ειδικά οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μάθει να συναλλάσσονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε κάθε χώρα.

«Είμαστε μέρος του δικτύου EuroPA, το οποίο είναι μια τεχνολογική λύση πάνω από τις υφιστάμενες τεχνολογικές λύσεις που θα συνενώσει όλες αυτές τις εμπειρίες», διευκρίνισε η CEO της ΔΙΑΣ.

«Θα μπορώ εγώ να στέλνω από το καλοκαίρι του 2026 IRIS σε έναν φίλο μου στην Ισπανία που θα τα παίρνει στο Bizum του», συμπλήρωσε.

Η κ. Καμπουρίδου επισήμανε πως ο στόχος είναι να δοθεί στους Έλληνες πολίτες η εμπειρία της πατρίδας τους στον τρόπο που πληρώνουν, οπουδήποτε ταξιδεύουν στην Ευρώπη, το ίδιο και στους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα.

Το υπεύθυνο παιχνίδι της Stoiximan

Από την πλευρά του ο Nίκος Φλίγκος υπογράμμισε ότι η Stoiximan είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πόσο σπουδαία πράγματα μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. «Το digital first digital only δεν είναι μόνο ένα σύνθημα είναι ο τρόπος λειτουργίας μας εδώ και 13 χρόνια. Είναι ο τρόπος που αποφασίζουμε, ο τρόπος που εκπαιδευόμαστε, ο τρόπος που προσφέρουμε υπεύθυνο παιχνίδι».

«Το real time είναι μέτρηση σε πραγματικό χρόνο, το οποίο σημαίνει και πραγματική εμπειρία», σημείωσε ο κ. Φλίγκος, ενώ εξήγησε ότι για να γραφτεί κάποιος στην πλατφόρμα της Stoiximan πρέπει να θέσει τα όρια του, είτε πρόκειται για όρια παικτικής δραστηριότητας, χρηματικά, χρονικά, όρια καταθέσεων κλπ.

«Έχουμε αναπτύξει έναν μηχανισμό, όποιος μας δίνει τη δυνατότητα όταν κάποιος παίκτης πλησιάζει στα όρια του, τότε μπορούμε και τον ενημερώνουμε σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό κάνει τη real time μέτρηση, μία εμπειρία που χτίζει εμπιστοσύνη», κατέληξε ο ίδιος.