Κεραμέως: Αντίστροφη μέτρηση για την εκδήλωση Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει στην ανάρτησή της τα ακόλουθα:

«Έχουν μείνει λιγότερες από δύο εβδομάδες για την εκδήλωση Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου 2025 και οι θέσεις για συμμετοχή εξαντλούνται.

Αν δεν έχετε ήδη γραφτεί, κάντε το γρήγορα και δωρεάν σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.

Οι 35 εταιρείες από την Ελλάδα που θα είναι εκεί αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους: στον κατασκευαστικό τομέα, στον τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην πληροφορική, στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στα χρηματοοικονομικά, στην ενέργεια, στα ασφαλιστικά, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στη συμβουλευτική, στις τηλεπικοινωνίες, στην ενημέρωση, στα media, στον τουρισμό, στη φιλοξενία, στη φαρμακοβιομηχανία, στον ιατρικό και υγειονομικό κλάδο.

Ήδη, 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια.

Μπορεί εσύ να είναι η επόμενη ή ο επόμενος.

Πάρε, λοιπόν, το βιογραφικό σου και έλα στη μεγάλη συνάντηση του Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη.

Η Ελλάδα σε περιμένει».