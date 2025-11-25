Επενδύσεις 55 εκατ. ευρώ και rebranding από την Electra Hotels & Resorts

Το επίσημο ντεμπούτο του έκανε χθες βράδυ το ανανεωμένο μέλος των Electra Hotels & Resorts, το 4 αστέρων Electra Rhythm Athens, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ερμού, έπειτα από ένα πρόγραμμα ανακαίνισης και επανατοποθέτησης του πρώην Electra Hotel Athens στον αθηναϊκό χάρτη φιλοξενίας, ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο έμεινε κλειστό για 6 μήνες περίπου, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να ανακαινιστεί και να επανασυστηθεί στους επισκέπτες του με ένα πιο μοντέρνο concept και στόχευση σε πιο νεανικό κοινό.

To ξενοδοχείο είναι σήμερα δυναμικότητας 101 δωματίων από 109 που διέθετε μέχρι πρότινος, με την πληρότητα τόσο στο Electra Rhythm Athens, όσο και στις άλλες δύο μονάδες του ομίλου, το Electra Metropolis Athens και το Electra Palace Athens, να υπερβαίνει σταθερά το 90%. Σημειωτέον ότι το Electra Hotel Athens ήταν το πρώτο ξενοδοχείο που εγκαινίασε ο όμιλος το 1965.

Ως προς το μείγμα των επισκεπτών του ανανεωμένου ξενοδοχείου, η παρουσία των Ελλήνων ταξιδιωτών είναι πολύ σημαντική, με μερίδιο 25%. Πρώτοι στη σειρά, όμως, κατατάσσονται οι Ισραηλινοί με μερίδιο 35% περίπου και ακολουθούν οι Αμερικανοί με ισχυρή παρουσία, καθώς και οι Γάλλοι.

«Κάθε στοιχείο -αισθητικό, λειτουργικό και βιωματικό- σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπώσει τον νέο, ζωντανό χαρακτήρα του ξενοδοχείου και να υπηρετήσει μια συνεκτική εμπειρία 360°, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη και της αστικής κοινότητας», υποστηρίζουν οι επιτελείς του ομίλου.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό της ελληνικής πρωτεύουσας ευρύτερα και τη θέση της Αθήνας στον ευρωπαϊκό χάρτη, ο Γιάννης Ρέτσος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και νυν πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σχολίασε χθες στο πλαίσιο των εγκαινίων του Electra Rhythm Athens: «Η Αθήνα έχει ενισχυθεί σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις ως προς τη μέση τιμή δωματίου και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, ωστόσο αυτό δεν υποστηρίζεται από τις υποδομές της».

Η επένδυση στη Θεσσαλονίκη

Πέραν του project ανακαίνισης στο Electra Rhythm Athens, ο όμιλος Electra Hotels & Resorts έχει σε εξέλιξη ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 55 εκατ. ευρώ.

Πυρήνας του επενδυτικού σχεδίου των Electra Hotels & Resorts είναι η ανάπτυξη του έβδομου ξενοδοχείου του ομίλου στη Θεσσαλονίκη, ένα project που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης, αναπτύσσεται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης και Δαγκλή στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό θα είναι το δεύτερο ξενοδοχείο με την υπογραφή των Electra Hotels & Resorts στη βορειοελλαδίτικη πόλη και, βάσει σχεδιασμού, το νέο μέλος του ομίλου θα κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2027, πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σημειωτέον ότι το χρονοδιάγραμμα για την πρεμιέρα του συγκεκριμένου ξενοδοχείου έχει πάει προς τα πίσω λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τις εκσκαφές, που ανέστειλαν για σχεδόν έναν χρόνο τις εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος πλειοδότησε σε διαγωνισμό που διενήργησε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ) της Εκκλησίας της Ελλάδος και απέκτησε το ακίνητο στο οποίο θα κατασκευαστεί το καινούργιο, υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχείο, δυναμικότητας 165 δωματίων.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει επίσης και το λίφτινγκ του Electra Palace Athens, δυναμικότητας 157 δωματίων, που βρίσκεται στην Ναυάρχου Νικοδήμου, στην Πλάκα.

Η ανακαίνιση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη θα ολοκληρωθεί φέτος και η δεύτερη του χρόνου, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων και βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες εργασίες για τα πρώτα 50 δωμάτια.

Σημειωτέον ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε και ο εκσυγχρονισμός του Electra Palace Rhodes στο νησί των Ιπποτών, ένα project 13 εκατ. ευρώ. Το πλάνο ανάπτυξης του ομίλου προβλέπει σε δεύτερο χρόνο την επέκταση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Στα ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια του ομίλου περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση του Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους το 2020, ένα πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ, το οποίο εντέλει ανεβάζει το συνολικό ύψος των επενδύσεων του ομίλου από το 2020 έως σήμερα στα 65 εκατ. ευρώ.

Τα Electra Hotels & Resorts, συμπεριλαμβανομένου του υπό ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη, έχουν δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο επτά πολυτελών μονάδων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κεφαλλονιά. Σημειώνεται ότι ο όμιλος θα προχωρήσει προσεχώς σε ολικό rebranding, ενισχύοντας περαιτέρω την ταυτότητά του.