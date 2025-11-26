Οι κινήσεις του EFA Group στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Για τη σημασίας της των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης για το EFA Group τοποθετήθηκε ο CEO του ομίλου, Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, στο πλαίσιο του FORTUNE GREECE CEO Initiative Forum 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Ο CEO του EFA Group συμμετείχε μαζί με τον Μανώλη Κόντο, Group CEO Austriacard Holdings και την Charlotte Foucteau, CEO TP Greece, στο πάνελ μα θέμα “Digital Growth and Infrastructure”, το οποίο συντόνισε ο CEO του Fortune Greece, Τάσος Ζάχος.

Αναλύοντας το γενικό σύγχρονο πλαίσιο ο κ. Κουτσογιάννης δήλωσε πως «το σύγχρονο περιβάλλον και ειδικά με τα μαθήματα που έχουμε δει από τις διάφορες κρίσεις που παρατηρήσαμε τον τελευταίο καιρό, μας έχουν δείξει ότι αυτούσιο το περιβάλλον περιλαμβάνει πολλές συσκευές, πλατφόρμες ή συστήματα, τα οποία λειτουργούν επικουρικά και ως αισθητήρες παράγοντας έναν μεγάλο όγκο δεδομένων.

Σαν αποτέλεσμα η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την τεχνολογική υπεροχή κυρίως στον τομέα της άμυνας, των επιχειρήσεων και της ασφάλειας. Οπότε μέσω προηγμένων αλγορίθμων και της ανάλυσης αυτών των δεδομένων μπορείς να προσφέρεις την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με την ταχύτερη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, όπως επίσης και την προγνωστική ανάλυση απειλών τόσο στο φυσικό χώρο, όσο και στον κυβερνοχώρο».

Η νέα AI εταιρεία του EFA Group

Αναφερόμενος στην σημασία της πρόληψης ο CEO του EFA Group δήλωσε πως το να βρεθεί κάποιος όσο πιο μπροστά γίνεται από την κίνηση ενός αντιπάλου μπορεί να του δώσει προτέρημα.

«Στην ουσία εσύ συλλέγεις όλες αυτές τις πληροφορίες και προσπαθείς με κάποιον τρόπο να τις αναλύσεις γρήγορα για να δώσεις το προϊόν στον αναλυτή», σχολίασε ο κ. Κουτσογιάννης.

«Οπότε εμείς αναγνωρίζοντας τη σημασία και την αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης ιδρύσαμε μια καινούρια εταιρεία, τη Sthenos AI, που είναι τώρα κομμάτι του οικοσυστήματος μας και η οποία θα εξειδικευτεί πάνω σε αυτό, δηλαδή την ενσωμάτωση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης με αυτόνομα συστήματα ή συστήματα Command-and-Control τόσο για decision aid tools όσο και για το computing vision, που σημαίνει δηλαδή την αναγνώριση των απειλών», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση για το εάν μπορεί να υπάρξει τεχνολογία made in Greece σε αυτούς τους τομείς, ο CEO του EFA Group απάντησε πως «ένα πράγμα που μας έχει δείξει η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι το ότι πλέον ίσως να μην χρειάζεσαι τις τεράστιες υποδομές εργοστασίων και εγκαταστάσεων που είχαμε κάποτε για να πεις ότι κάνουμε βαριά βιομηχανία. Η βαριά βιομηχανία τώρα μπορεί να είναι μερικές γραμμές κώδικα, αλλά αυτό απαιτεί μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών».

«Πραγματικά πιστεύω σε αυτό που είναι η εταιρική μας φιλοσοφία, ότι η πραγματική δύναμη του Ομίλου είναι οι εργαζόμενοι μας», υπογράμμισε ο ίδιος.

Τέλος, ο κ. Κουτσογιάννης τόνισε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν υστέρησε σε ταλέντο, αλλά η εγχώρια αγορά δεν μπορούσε να το απορροφήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο το EFA Group επενδύει συστηματικά στην επανεκπαίδευση, στη μετεκπαίδευση, στα soft skills και στο mentoring, με στόχο να κρατήσει ταλέντο στη χώρα, πράγμα σημαντικό για έναν όμιλο με 70% εξαγωγές.