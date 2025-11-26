Τράπεζες και servicers ρίχνουν 15.000 ακίνητα στην αγορά το 2026

Αύξηση στον αριθμό των ακινήτων που θα «ρίξουν» οι servicers και οι τράπεζες στην αγορά αναμένεται το 2026, καθώς οι επενδυτές που έχουν στην κατοχή τους τα περιουσιακά στοιχεία «πιέζουν» για την ταχύτερη αξιοποίησή τους, αναφέρουν κύκλοι της αγοράς στο Euro2day.gr.

Η μέχρι πρότινος εκτίμηση για πώληση 10.000 ακινήτων από τις τράπεζες και τους servicers για το 2026 αναθεωρείται σε περίπου 15.000, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση από τα fund για γρήγορη πώληση. Θέλουν να ρευστοποιήσουν τα ακίνητα τα οποία απαιτούν έξοδα διαχείρισης όσο δεν αξιοποιούνται», σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, και συνεχίζουν: «Έχουν πολύ καιρό τα ακίνητα στην διάθεσή τους και στοχεύουν τώρα στην αποκόμιση κερδών. Θέλουν να κάνουν το ντουβάρι "cash"».

Υπενθυμίζεται ότι από τη νέα χρονιά, ο ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται στα κλειστά σπίτια διπλασιάζεται. Με διάταξη που ψηφίστηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση έχει επιβάλει από τις αρχές του 2026 τον διπλάσιο ΕΝΦΙΑ σε τράπεζες και servicers που διατηρούν κλειστά ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τους.

«Ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ ασκεί μια πίεση στον κλάδο όμως δεν είναι η λύση», προσθέτουν πηγές. «Ο ρυθμός με τον οποίο προχωρά η ωρίμανση των έργων βελτιώνεται ωστόσο ακόμα υπάρχουν αγκυλώσεις», υπογραμμίζουν οι ίδιοι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι τωρινές συνθήκες αγοράς ευνοούν ένα «ξεφόρτωμα» ακινήτων. Στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν νέα σημαντική άνοδο τιμών και δυναμική προς «έκπληξη» πολλών. Στα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Εκτιμάται ότι περίπου 40.000-50.000 ακίνητα λιμνάζουν στην κατοχή των fund, με τα περισσότερα να είναι κατοικίες σε αστικές περιοχές. Σκοπός τόσο των εταιρειών διαχείρισης δανείων, όσο και των τραπεζών είναι να διατεθούν προς πώληση τα ακίνητα όχι μόνο σε εταιρικούς επενδυτές του κλάδου, αλλά και σε ιδιώτες.