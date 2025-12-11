#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέα άνοδος σε τιμές και ενοίκια για καταστήματα και γραφεία

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι τιμές και τα μισθώματα για χώρους γραφείων και καταστημάτων, σύμφωνα με την ΤτΕ. Οι μεταβολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 13:30

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α' εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,5% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 1,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 5,0%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 7,2%, για τη Θεσσαλονίκη 6,3% και για την υπόλοιπη Ελλάδα 1,9%.

Το α' εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν κατά 0,5% το α΄ εξάμηνο του 2024 και κατά 1,1% το β' εξάμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6% στο σύνολο της χώρας και 4,7% στην Αθήνα. 

Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α' εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το β' εξάμηνο του 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,5% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 2,0% στη Θεσσαλονίκη και κατά 0,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο 8,8% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 10,4% για την Αθήνα, 6,8% για τη Θεσσαλονίκη και 6,6% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το α' εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το β' εξάμηνο του 2024 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 5,0% το α' εξάμηνο του 2024 και κατά 2,1% το β' εξάμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,7% στο σύνολο της χώρας και 6,2% στην Αθήνα.

 

 

