Τηλεπικοινωνίες: Πώς εξελίσσεται η ζήτηση για οπτικές ίνες

Για την ζήτηση στο δίκτυο οπτικών ινών, αλλά και για τις προοπτικές και την σημασία της ανάπτυξης του τομέα του ICT μίλησαν οι επικεφαλής του ομίλου ΟΤΕ, της NOVA και της Vodafone Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 27ο Συνέδριο Infocom World 2025.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Όμιλου ΟΤE, Κώστας Νεμπής, επισήμανε ότι τα δίκτυα είναι το «core business» για τον όμιλο, ενώ επανέλαβε ότι στόχος του είναι να κλείσει τη χρονιά έχοντας φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030.

Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Νεμπή δεν τίθεται θέμα προσφοράς. Υπογράμμισε ότι βλέπει ιστορικά ρεκόρ στον ρυθμό μετάβασης από τον χαλκό στην οπτική ίνα, με τον όμιλο να στοχεύει σε μακροχρόνιες αποδόσεις.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, επισήμανε ότι υπάρχει ζήτηση και στο κομμάτι της σταθερής και στο κομμάτι της κινητής. «Κάθε χρόνο βλέπουμε διψήφια ανάπτυξη στη χρήση δεδομένων και στην οπτική ίνα», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, ο CEO της NOVA, Γιώργος Λάμπρου επιβεβαίωσε τη θετική ζήτηση, ενώ επισήμανε δύο σημαντικούς παράγοντες για την τόνωση της. Ο πρώτος, σύμφωνα με τον κ. Λάμπρου, σχετίζεται με την τιμή, καθώς όπως σημείωσε βασικός παράγοντας για την διαμόρφωση της τιμής λιανικής είναι αυτή της χονδρικής.

Από την άλλη, αναφορικά με το FTTH, όπως σχολίασε ο CEO της NOVA τίθεται θέμα επικοινωνίας προς τους καταναλωτές, καθώς όπως σημείωσε είναι σημαντικό να εξηγηθούν τα οφέλη της οπτικής ίνας.

Οι προοπτικές της αγοράς του ICT

Όσον αφορά τον τομέα του ICT (Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών) ο Αχιλλέας Κανάρης σχολίασε πως πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, ενώ τόνισε πως βλέπει μεγάλες προοπτικές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. «Έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική για τον τομέα αυτό, μεγαλώνουμε με διψήφιο ποσοστό χρονιά με χρονιά, πάνω από 30%», δήλωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας σημείωσε ότι είναι σημαντικό το να συζητηθεί το πως θα εξασφαλιστούν τα κονδύλια για να συνεχιστεί το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Με τη σειρά του ο Γιώργος Λάμπρου σχολίασε επίσης ότι ο τομέας του ICT έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε και για τον τρόπο που η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Τέλος, ο Κώστας Νεμπής δήλωσε πως ο όμιλος ΟΤE είδε την αξία του ICT πάνω από 10 χρόνια πριν και προετοιμάστηκε αναλόγως. «Κερδίζουμε έργα απέναντι σε μεγαθήρια», σχολίασε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ο όμιλος αποτελεί κορυφαίο πάροχο τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Νεμπής μίλησε και για τον αντίκτυπο του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι βοήθησε πολύ, ενώ όπως σχολίασε «μακάρι να υπήρχε Ταμείο Ανάκαμψης 2, αλλά ακόμα και εάν δεν υπάρχει πρέπει να βρεθούν οι πόροι για να συνεχιστεί το έργο της ψηφιοποίησης».

Κλείνοντας, ο επικεφαλής του ΟΤE δήλωσε ότι ο όμιλος θέλει να συνεχίσει να αξιοποιεί την εμπειρία που διαθέτει στον κομμάτι του ICT και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ όπως υπογράμμισε «θα θέλαμε να δούμε και το AI να αποκτά ρόλο ύπαρξης στο revenue mix της εταιρείας».