Οι τουριστικοί προορισμοί που κέρδισαν το στοίχημα του Οκτωβρίου

Πέντε ελληνικοί προορισμοί μεταξύ των δεκαεννέα υπό εξέταση που διαθέτουν αεροδρόμιο κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο σε επίπεδο διεθνών αεροπορικών αφίξεων τον Οκτώβριο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), οι δύο… συνήθεις ύποπτοι, η Σαντορίνη και η Μύκονος, ήταν οι προορισμοί που μέτρησαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Η μεν Σαντορίνη βρέθηκε στο μείον 22,2%, η δε Μύκονος σημείωσε πτώση κατά 5,4% σε ετήσια βάση. Ακολούθησαν Καβάλα (-3,4%), Κεφαλονιά (-3,1%) και Σκιάθος (-1,1%).

Την καλύτερη επίδοση, όπως αυτή αντανακλάται στην υψηλότερη θετική ποσοστιαία μεταβολή, κατέγραψε η Μυτιλήνη, στο συν 62,4%, ενώ άνοδο σε ποσοστό 17,1% σημείωσε και η Κάρπαθος.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων προορισμών είχαν ως εξής:

Αθήνα: +5,5%

Θεσσαλονίκη: +13,6%

Ρόδος: +1,8%

Κως: +6,8%

Ηράκλειο: +11,1%

Χανιά: +8,6%

Κέρκυρα: +13,1%

Ζάκυνθος: +0,;3%

Άκτιο: +6,3%

Άραξος: +4,4%

Καλαμάτα: +5%

Σάμος: +13,6%

Το δεκάμηνο

Σε επίπεδο δεκαμήνου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 η εικόνα είναι διαφοροποιημένη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7,7 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στη Θεσσαλονίκη οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,4 εκατ., παραπέμποντας σε άνοδο 10,3%. Η Ρόδος υποδέχθηκε 3 εκατ. επισκέπτες, αυξημένους κατά 2,1%, ενώ στην Κω καταγράφηκαν 1,4 εκατ. αφίξεις, αριθμός που μαρτυρά άνοδο 3,5%. Στο Ηράκλειο οι αφίξεις ανήλθαν σε 4 εκατ., αυξημένες σε ποσοστό 6% και στα Χανιά διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 3,3%. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 2,1 εκατ. αφίξεις, στο συν 6,2%, ενώ στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν 1,1 εκατ. ταξιδιώτες, 3,2% περισσότεροι.

Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 377 χιλ. αφίξεις, με μικρή άνοδο 1,5% ενώ στο Άκτιο σημειώθηκαν 423 χιλ. αφίξεις, αυξημένες κατά 6,8%. Η Μύκονος κατάφερε με 534 χιλ. αφίξεις να βρεθεί στο συν 2,1%. Στον Άραξο οι 85 χιλ. ταξιδιώτες παραπέμπουν σε άνοδο 10,8% και στην Καλαμάτα οι 167 χιλ. αντανακλούν αύξηση 10,3%. Τέλος, η Σκιάθος με 285 χιλ. αφίξεις βρέθηκε στο συν 5,9%, η Καβάλα με 117 χιλ. στο συν 1,8% και η Μυτιλήνη με 83 χιλ. στο συν 7,5%.

Στον αντίποδα, στους χαμένους συμπεριελήφθησαν η Κάρπαθος με μείωση 7,9%, η Σαντορίνη με απώλειες 13,6% και η Σάμος που κατέγραψε 3,3%.

Ανά γεωγραφική ενότητα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ανοδική παρέμεινε η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου με αυξήσεις στις περισσότερες γεωγραφικές ενότητες της χώρας. Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα με 4,5 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 2,3% και τα Ιόνια Νησιά με 4 εκατ. και άνοδο σε ποσοστό 5%. Στην Πελοπόννησο οι αφίξεις ανήλθαν σε 253 χιλ., υψηλότερες κατά 10,5% σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε υστέρηση, καθώς μετρήθηκαν 1,2 εκατ. αφίξεις, μειωμένες κατά 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου καταγράφηκαν 26,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.