Περιορισμοί στα Airbnb: Ο Δήμος Αθηναίων βάζει στο στόχαστρο Κυψέλη-Αμπελόκηπους

Η Κυψέλη και οι Αμπελόκηποι μπαίνουν στο «στόχαστρο» του Δήμου Αθηναίων για επέκταση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι περιοχές εντάσσονται στις 12 γειτονιές όπου ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητά νέους περιορισμούς στο Airbnb, προτείνοντας ζώνες απαγόρευσης ακινήτων εκεί που η τουριστική χρήση έχει πλέον ξεπεράσει την κατοικία.

Η Κυψέλη και οι Αμπελόκηποι είναι δύο περιοχές που «χτυπάνε κόκκινο» και εξετάζονται προσεκτικά, αναφέρουν πηγές στο Euro2day, προσθέτοντας ωστόσο ότι ακόμα επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.

Στην Αττική πηγές αναφέρουν ότι νέα απαγόρευση μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές, όπως στα νότια προάστια.

Στην κυβέρνηση όλα τα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι καθώς αναζητεί λύσεις για ένα πρόβλημα που όλο και επιδεινώνεται. Στον ευρύτερο χάρτη της χώρας, μπλόκο στα νέα Airbnb μπορεί επίσης να μπει στη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, τα Χανιά, την Πάρο και τη Χαλκιδική,

Όμως στη φαρέτρα της η κυβέρνηση έχει επίσης και μέτρα άμεσης ανακούφισης.

Σήμερα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου σε περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές. Πρόκειται για ένα ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε πέρυσι για όσους νοικιάζουν κύρια κατοικία.

Νέο πακέτο

Μέχρι το τέλος της χρονιάς ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα. Μια σειρά από κινήσεις που θα συμβαδίζουν με τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ανακοινώσει η Κομισιόν πριν από την έλευση της νέας χρονιάς στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτής Κατοικίας το οποίο ετοιμάζεται από τον αρμόδιο επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι παράγοντες της αγοράς που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα όποιων νέων μέτρων υιοθετήσει η κυβέρνηση κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στα τρία διαμερίσματα όπου ισχύει ο πρώτος γύρος των περιορισμών δεν καταγράφηκε κάποια αξιοσημείωτη διόρθωση στα ενοίκια.

Επίσης, πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπογραμμίζει ότι η διαθεσιμότητα κατοικιών επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε σχέση με τα 2,28 εκατομμύρια κενά σπίτια που υπάρχουν συνολικά στη χώρα.

Στην αγορά, μεσίτες, επενδυτές και ιδιοκτήτες ακινήτων προσπαθούν να προβλέψουν τις επόμενες αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου τη στιγμή που ο κλάδος συνεχίζει να κινείται ανοδικά σε επίπεδο προσφερόμενων καταλυμάτων.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (INSETE) για τον Οκτώβριο, η προσφορά των καταλυμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφει και τον Οκτώβριο θετικό πρόσημο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με τη σχετική αύξηση να διαμορφώνεται στο 4%. Συγκεκριμένα ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου Airbnb ανήλθε σε 234 χιλιάδες τον περασμένο μήνα έναντι 225 χιλιάδων τον Οκτώβριο του 2024.