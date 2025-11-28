Σταϊκούρας: Μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι η χώρα

Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε σήμερα ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Στην ομιλία του τόνισε ότι ο Προϋπολογισμός καταρτίστηκε, συζητείται και θα υλοποιηθεί σε μια περίοδο αυξημένων αβεβαιοτήτων, αλλά αποτελεί έναν θεσμικό χάρτη πορείας που εδράζεται στη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια και τη συνέπεια. Όπως υπογράμμισε, «δεν πρόκειται για μια απλή ποσοτική καταγραφή, αλλά για συλλογική επιλογή σταθερότητας και προόδου» και συνέχεια μιας διαδρομής επτά ετών που στοχεύει σε μια οικονομία ανθεκτική, αναπτυσσόμενη και κοινωνικά δίκαιη.

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: από τη μία πλευρά ο δρόμος της ευθύνης και της συνέχειας, που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια και απέδωσε διατηρήσιμη ανάπτυξη, αποκλιμάκωση χρέους, μείωση φορολογικών βαρών και ενίσχυση της απασχόλησης. Από την άλλη, ο δρόμος της ασάφειας και των εύκολων υποσχέσεων, που εγκυμονεί κινδύνους για τις επόμενες γενιές.

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί καθαρή επιλογή του πρώτου δρόμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλύοντας τα οικονομικά δεδομένα, επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη για έκτο συναπτό έτος, με πραγματικό ΑΕΠ στο υψηλότερο σημείο από το 2010. Η ανάπτυξη, όπως είπε, «είναι ποιοτικά αναβαθμισμένη», καθώς στηρίζεται όλο και περισσότερο στις επενδύσεις, στις εξαγωγές και στην αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου. Παράλληλα, η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της προόδου, καθώς η χώρα συγκαταλέγεται πλέον στις πιο αξιόπιστες δημοσιονομικά οικονομίες της Ευρωζώνης, ακόμη και μέσα σε διαδοχικές κρίσεις.

Υπογράμμισε ότι η πολιτική μειώσεων φόρων που εφαρμόζεται από το 2019 έχει ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική. Οι αυξήσεις στον κατώτατο και τον μέσο μισθό, καθώς και η διαρκής ενίσχυση των συντάξεων, διαμορφώνουν ένα «μίγμα οικονομικής πολιτικής που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεχή και διαρθρωτική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο αναμένεται να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, σημειώνοντας για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, «η μείωση αυτή δεν είναι συγκυριακή, είναι αποτέλεσμα υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης και αυτή την πορεία οφείλουμε να τη διατηρήσουμε».

Τόνισε ότι σημαντική βελτίωση σημειώνεται και στα εισοδήματα, καθώς το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει αυξηθεί κατά 23% από το 2019, ενώ τα νοικοκυριά συγκλίνουν σταδιακά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις: την πίεση της ακρίβειας, το υψηλό ιδιωτικό χρέος, τις δυσκολίες προσιτής στέγης, την υστέρηση της παραγωγικότητας, το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και την κλιματική κρίση. Για όλα αυτά, όπως τόνισε, απαιτείται σοβαρός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και στοχευμένες πολιτικές με σεβασμό στους δημοσιονομικούς στόχους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2026 «προϋπολογισμό ευθύνης, προοπτικής και ρεαλισμού» και σημείωσε ότι η συνέπεια και η σταθερότητα στη δημοσιονομική πολιτική αποτελούν θεμέλιο της εμπιστοσύνης και της ευστάθειας της οικονομίας. «Με σοβαρότητα, συνέπεια και συλλογική προσπάθεια, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να προοδεύει, να στηρίζει την κοινωνία, να ενισχύει την οικονομία και να ισχυροποιεί τη χώρα», υπογράμμισε.