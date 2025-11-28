#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δυσλειτουργίες στα τραπεζικά συστήματα έφερε η Black Friday

H μέρα είναι «δύσκολη» καθώς στον όγκο συναλλαγών που έπρεπε να διεκπεραιωθεί την τελευταία εργάσιμη του μήνα προστέθηκαν πολλές εμπορικές συναλλαγές.

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 19:11

Δυσλειτουργίες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών (e-banking κ.τλ.) την οποία αρμόδια στελέχη αποδίδουν στην μεγάλη κίνηση λόγω της Black Friday.

H μέρα είναι «δύσκολη» καθώς στον όγκο συναλλαγών που έπρεπε να διεκπεραιωθεί την τελευταία εργάσιμη του μήνα (μισθοδοσίες κ.τλ.) προστέθηκαν πολλές εμπορικές συναλλαγές.

Τραπεζικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο κακός καιρός απέτρεψε τους καταναλωτές από το μεταβούν στα φυσικά καταστήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανά διαστήματα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο e-banking ή η εκτέλεση συναλλαγών.

 

