Δυσλειτουργίες στα τραπεζικά συστήματα έφερε η Black Friday

Δυσλειτουργίες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών (e-banking κ.τλ.) την οποία αρμόδια στελέχη αποδίδουν στην μεγάλη κίνηση λόγω της Black Friday.

H μέρα είναι «δύσκολη» καθώς στον όγκο συναλλαγών που έπρεπε να διεκπεραιωθεί την τελευταία εργάσιμη του μήνα (μισθοδοσίες κ.τλ.) προστέθηκαν πολλές εμπορικές συναλλαγές.

Τραπεζικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο κακός καιρός απέτρεψε τους καταναλωτές από το μεταβούν στα φυσικά καταστήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανά διαστήματα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στο e-banking ή η εκτέλεση συναλλαγών.