Πώς αντιδρά η αγορά στη μεταφορά των οικοδομικών αδειών στο Κτηματολόγιο

Η απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει τις αρμοδιότητες των πολεοδομιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο κρύβει νέες παγίδες για τον τομέα των οικοδομών αν δεν προχωρήσει βαθύτερα η μεταρρύθμιση, προειδοποιούν ειδικοί στο Euro2day.gr.

Μηχανικοί, δικηγόροι και στελέχη του κλάδου αναφέρουν ότι η σύσταση του νέου φορέα (ΕΟΚΕΔ) που θα αποτελεί ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης (“one-stop- shop”) για όλα τα θέματα που αφορούν στο ακίνητο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο υπάρχει και προβληματισμός για τον διαμοιρασμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε μια μεταρρύθμιση που προσβλέπει στις επόμενες δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο που θα λειτουργήσει ως πυρήνας του νέου Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ελέγχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, κρίσιμα ζητήματα για τον κλάδο όπως οι αποφάσεις σχετικά με το ΝΟΚ παραμένουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ.

«Τα θέματα της δόμησης χρειάζεται να μαζευτούν σε έναν φορέα ώστε να γίνεται καλύτερος σχεδιασμός. Έτσι θα γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.

Σύμφωνα με το σχέδιο που αρχικά ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης, οι αλλαγές στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών δόμησης και στην αντιμετώπιση του «γρηγορόσημου».

Ο νέος φορέας αναλαμβάνει την καταγραφή, τεκμηρίωση και εγγύηση της ιδιοκτησίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών και όλων των συναφών πράξεων (βεβαιώσεις όρων δόμησης, προεγκρίσεις), τον έλεγχο των κατασκευών και την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Στον αντίποδα, οι Δήμοι διατηρούν αρμοδιότητες του τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή την εκπόνηση και παρακολούθηση πολεοδομικών μελετών, αναπλάσεων και επεκτάσεων σχεδίων πόλης και τη διαχείριση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, μεταξύ άλλων. Κάτι βέβαια που αμφισβητείται από τους δήμους που υποστηρίζουν ότι πρακτικά αποδυναμώνεται ο ρόλος τόσο του πολίτη, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού - μια άποψη με την οποία συμφωνούν κύκλοι νομικών και μηχανικών.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, μίλησε για συγκεντρωτική, αναποτελεσματική και επιθετική κίνηση της κυβέρνησης απέναντι στους δήμους.

Υπενθυμίζεται ότι προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δήμων στη Βουλή την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, την ημέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός.

Μεταφορά προβλήματος

Δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που κάνουν λόγο για κίνδυνο μεταφοράς του προβλήματος από τον έναν φορέα στον άλλον, παρά τα θετικά στοιχεία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

«Αφού προχωρήσουν οι αλλαγές το ένα θετικό θα είναι ότι δεν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τι λέει η πολεοδομία και τι λέει το κτηματολόγιο. Πάρα πολλές πράξεις κολλάνε για αυτόν τον λόγο και ο κόσμος υποφέρει. Άρα, υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθεί πάρα πολύ η κατασταση», αναφέρει μηχανικός με μακρά πείρα στον κλάδο.

Πρέπει ωστόσο να κάνει και το ίδιο το Ελληνικό Κτηματολόγιο μεταρρυθμίσεις, προσθέτει ο ίδιος. «Πολλές από τις διαδικασίες των συναλλαγών του Κτηματολογίου είναι πολύ πίσω. Και εδώ είναι που πρέπει να κάνει βήματα η κυβέρνηση. Να τα λύσουν ώστε οι μεταβιβάσεις, για παράδειγμα, να γίνουν ευκολότερα, γρηγορότερα, και φθηνότερα. Αν δεν γίνει αυτό, η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε θα κολλάει και θα έχουμε πάλι δυσκίνητες λειτουργίες σε έναν άλλο φορέα, δηλαδή χρειάζεται ένα re-engineering των διαδικασιών ώστε να πετύχει η μεταρρυθμιση», καταλήγει ο ίδιος.

«Σφιχτό» χρονοδιάγραμμα

Είναι πολλά τα βήματα που έχουν προγραμματιστεί για του χρόνου αν και γενικότερα θεωρείται «σφιχτό» το χρονοδιάγραμμα.

Το 2026 οι πολεοδομίες καταργούνται ως αυτοτελείς δημοτικές υπηρεσίες και οι λειτουργίες και το προσωπικό τους ενσωματώνονται στα 20 Περιφερειακά Κέντρα Δόμησης (ΠΚΔ) και στα 77 Τοπικά Κέντρα Δόμησης (ΤΚΔ) του ΕΟΚΕΔ.

Τα μεταβατικά στάδια που έχουν προβλεφθεί είναι τα εξής: