Τι είπαν και τι άκουσαν οι τραπεζίτες στο Λονδίνο

Η πορεία της πιστωτικής επέκτασης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο επόμενος καταλύτης που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην χώρα, η μερισματική πολιτική και τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για συγχωνεύσεις/εξαγορές ανάλογα με το συγκριτικό πλεονέκτημα της καθεμιάς, αλλά και η ανάγκη διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχαν εχθές – πρώτη ημέρα του συνεδρίου που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων τραπεζικών ομίλων Φ. Καραβίας (Eurobank), Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) και Παύλος Μυλωνάς (Εθνική) πλην του πάνελ είχαν σειρά συναντήσεων με επενδυτές και fund managers, από 25 έως 40 τον αριθμό, ανάλογα το πιστωτικό ίδρυμα.

Γενικότερα το κλίμα από την πλευρά των ξένων στο συνέδριο για την Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πηγές που βρέθηκαν στο Συνέδριο ιδιαίτερα θετικό, καθώς το trend Ελλάδα «πουλάει» στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τον επόμενο αναπτυξιακό/επενδυτικό καταλύτη που θα δώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης οι CEO των τραπεζών τόνισαν στις συναντήσεις τους ότι η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή και τα εξοπλιστικά κονδύλια αποτελούν τους επόμενους καταλύτες ανάπτυξης.

Η Eurobank

Η στελεχιακή ομάδα της Eurobank υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία πραγματοποίησαν εχθές 30 κατ΄ ιδίαν ραντεβού με ξένους επενδυτές/fund managers και αναμένεται σήμερα δέκα επιπλέον ραντεβού.

Οι ερωτήσεις προς την διοίκηση της Eurobank εστίασαν στα business plan ανάπτυξης της Eurobank Ltd, της Eurolife αλλά και στα επεκτατικά σχέδια του ομίλου στην Βουλγαρία. Η τελευταία αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 εισέρχεται στην ζώνη του ευρώ και απελευθερώνει κεφάλαια αλλά και ευκαιρίες.

Επίσης, οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην πορεία της πιστωτικής επέκτασης τόσο στην ελληνική, όσο και στις ξένες αγορές που έχει παρουσία η τράπεζα αλλά και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν επίσης οι ξένοι στα σχέδια της Eurobank για την μετατροπή της θυγατρικής που διατηρεί στο Λουξεμβούργο σε «κεντρικό πυλώνα» στο wealth management. Όσο για την μερισματική πολιτική η διοίκηση της τράπεζας τόνισε ότι στόχος είναι η γεωμετρική αύξηση των διανομών.

Η Πειραιώς

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και η ομάδα του συναντήθηκαν με περισσότερους από 25 επενδυτές/fund managers. Οι ερωτήσεις των ξένων επικεντρώθηκαν στο νέο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 και θα ενσωματώνει το guidance και για την Εθνική Ασφαλιστική.

Η διοίκηση της τράπεζας επισήμανε ότι η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στην κερδοφορία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ ευρώ και αποτελεί πλέον τον καταλύτη αύξησης των εσόδων της τράπεζας καθώς διαθέτει όγκο και πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης.

Για την πορεία της πιστωτικής επέκτασης τα υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας επανέλαβαν ότι εφέτος ο ρυθμός αύξησης θα ξεπεράσει το 10%, για το 2026 θα κινηθεί στην περιοχή του 8%-10%, με τα στεγαστικά να ξεκινούν την συνεισφορά τους στην τελική πιστωτική επέκταση. Και η διοικητική ομάδα της τράπεζας Πειραιώς ανέλυσε τις προοπτικές ανάπτυξης του asset management ενώ έδωσε έμφαση στην αυξανόμενη μερισματική απόδοση.

Η Αlpha Bank

Τα στελέχη της Alpha Bank υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη συναντήθηκαν με περισσότερους από 40 επενδυτές και ανέλυσαν την αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου και υπό το πρίσμα της μετοχικής συνεργασίας με την UniCredit.

Σε σχετικές ερωτήσεις από τους ξένους επενδυτές η διοίκηση της τράπεζας τόνισε ότι το έξτρα κεφάλαιο δίνει περιθώρια στην Alpha Bank να προχωρήσει σε συμπληρωματικές εξαγορές, με αιχμή το bancassurance αλλά και το asset management.

Στην μερισματική πολιτική η τράπεζα θα συνεχίζει τις αυξανόμενες διανομές. Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης η τράπεζα διαθέτει το πλεονέκτημα της συμπόρευσής της με την UniCredit στα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια. Επίσης, η τράπεζα κινείται δυναμικά στον τομέα διαχείρισης περιουσίας με αύξηση της βεντάλιας των προϊόντων της και η σχέση με την UniCredit τις ανοίγει τις διασυνοριακές ροές.

Η Εθνική Τράπεζα

Η στρατηγική αξιοποίησης της πλεονάζουσας ρευστότητας αλλά και του έξτρα κεφαλαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερωτήσεων που απεύθυναν οι ξένοι επενδυτές/fund managers στον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά και την στελεχιακή του ομάδα.

Η τράπεζα διαθέτει σημαντικά περιθώρια τόσο για εξαγορές όσο και για περαιτέρω αύξηση της νομισματικής της πολιτικής, αν και το ένα ισορροπεί το άλλο.

Στο μέτωπο των εξαγορών τόσο στο bancassurance όσο και στη διαχείριση περιουσίας η διοίκηση της Εθνικής αρκέστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες να πει πως όλα θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Ώρα που πλησιάζει καθώς έκλεισαν τα ανοικτά μέτωπα με την Εθνική Ασφαλιστική. Στην πιστωτική επέκταση η διοίκηση της τράπεζας εκτίμησε ότι και το 2026 ο ρυθμός αύξησης θα κινηθεί σε περίπου ίδια επίπεδα με εφέτος και πως η Εθνική Τράπεζα «χτίζει» εδώ και καιρό ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο δανείων στον πολλά υποσχόμενο τομέα της Ενέργειας.