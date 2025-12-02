Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα λόγω της 48ωρης απεργίας της ΠΟΕΙΑΤΑ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 09:04

Χειρόφρενο θα τραβήξουν σήμερα και αύριο Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου τα ταξί σε όλη τη χώρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένεται συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

