Χρήστος Μεγάλου: Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο

Η καινοτομία επαναπροσδιορίζει τη δημιουργία αξίας, τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στο συνέδριο «Future Unfold» της Grant Thornton.

«Στην Πειραιώς η τεχνολογία είναι εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού», επισήμανε, συμπληρώνοντας ότι η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί του παρέχει εργαλεία.

«Επενδύουμε σε responsible AI. Αυτό δεν εμποδίζει την καινοτομία. Την απελευθερώνει γιατί δημιουργεί εμπιστοσύνη», τόνισε.

Η χρηματοοικονομική υπηρεσία του μέλλοντος θα είναι πιο προσωποποιημένη, πιο έξυπνη και πιο διαφανής, συμπλήρωσε. «Θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο».

Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο, κατέληξε.