#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρήστος Μεγάλου: Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο

Η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί του παρέχει εργαλεία, επισήμανε ο CEO της Πειραιώς μιλώντας στο «Future Unfold» της Grant Thornton.

Χρήστος Μεγάλου: Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 20:55

Η καινοτομία επαναπροσδιορίζει τη δημιουργία αξίας, τόνισε ο Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στο συνέδριο «Future Unfold» της Grant Thornton.

«Στην Πειραιώς η τεχνολογία είναι εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού», επισήμανε, συμπληρώνοντας ότι η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί του παρέχει εργαλεία.

«Επενδύουμε σε responsible AI. Αυτό δεν εμποδίζει την καινοτομία. Την απελευθερώνει γιατί δημιουργεί εμπιστοσύνη», τόνισε.

Η χρηματοοικονομική υπηρεσία του μέλλοντος θα είναι πιο προσωποποιημένη, πιο έξυπνη και πιο διαφανής, συμπλήρωσε. «Θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο».

Το μέλλον είναι ψηφιακό, βιώσιμο και βαθιά ανθρώπινο, κατέληξε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι είπαν και τι άκουσαν οι τραπεζίτες στο Λονδίνο

Αντιδιαβρωτικά έργα στον Φενεό ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς

Χατζηδάκης: Ενσωμάτωση της ΤΝ στη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις

Μυτιληναίος: Η τεχνολογία κάνει το αδύνατο… εφικτό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο