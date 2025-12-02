Πιτσιλής: Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη χρήση της ΑΙ

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και για την ΑΑΔΕ είναι πρόκληση, ευκαιρία και καταλύτης στον σχεδιασμό μας», επισήμανε ο Γιώργος Πιτσιλής μιλώντας στην εκδήλωση «Future Unfold» της Grant Thornton.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι λειτουργίες της ΑΑΔΕ αναπτύσσονται ψηφιακά, είπε. «Από αίθουσα ελέγχου συντονίζουμε τη δράση μας πανελλαδικά. Η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων μετασχηματίζεται», τόνισε.

Προανήγγειλε τη δημιουργία chatbox με την οποία θα απελευθερωθεί χρόνος από τα στελέχη της ΑΑΔΕ, ενώ σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει «μόνο όταν εφαρμόζεται με ασφάλεια και ανθρώπινη εποπτεία».

Όπως είπε, το στρατηγικό σχέδιο της ΑΑΔΕ είναι να καταστεί οργανισμός data driven (δηλ. θα στηρίζεται στα δεδομένα) που θα εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη.