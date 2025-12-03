Εξτρα σπίτια βγαίνουν στην αγορά μέσω… Golden Visa

Την άνοιξη του 2026 αναμένεται το πρώτο κύμα των νέων κατοικιών που θα «πέσουν» στην αγορά από τους ξένους επενδυτές της Χρυσής Βίζας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις πρόσφατες αλλαγές του νόμου, οι επενδυτές τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής με 250.000 ευρώ εφόσον επενδύσουν σε παλαιό εμπορικό ακίνητο που μετατρέπεται σε κατοικίες. Διαφορετικά, το ελάχιστο επίπεδο της επένδυσης στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (όπως και στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων) βρίσκεται στις 800.000 ευρώ και στις 400.000 ευρώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Στο περιθώριο του 3rd Athens Property Conference που πραγματοποιήθηκε χθες, παράγοντες της αγοράς σημείωσαν στο Euro2day.gr ότι στην Αττική η μεγάλη πλειονότητα των επενδυτών της Χρυσής Βίζας επιλέγουν ακίνητα όπου γίνεται αλλαγή χρήσης σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια, το Μεταξουργείο και ο Πειραιάς.

Οι απόψεις ωστόσο διίστανται για το κατά πόσο οι νέες κατοικίες από ξένους επενδυτές που προέρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, θα ενισχύσουν την ευρύτερη αγορά.

«Είναι ακίνητα υψηλών προδιαγραφών που σημαίνει ότι θα αυξηθεί η προσφορά σε διαμερίσματα προς ενοικίαση που ανήκουν στο πάνω κομμάτι της αγοράς», τονίζουν κύκλοι της αγοράς. Άλλοι, πάντως, υποστηρίζουν ότι η είσοδος νέων ακινήτων στην αγορά θα πιέσει προς τα κάτω τις τιμές των ενοικίων, ακόμη και στο χαμηλότερο εύρος τους.

Επίσημα στοιχεία για τον αριθμό τον ακινήτων που αλλάζουν χρήση στην Αττική δεν υπάρχουν. Ειδικοί εκτιμούν ότι συνολικά είναι χιλιάδες τα νέα διαμερίσματα που θα διατεθούν στην αγορά από επενδυτές της Χρυσής Βίζας με το δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα παράδοσης να αναμένεται το 2027.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της επένδυσης είναι ότι το κατασκευαστικό κόστος είναι συχνά χαμηλότερο από τα νεόδμητα, καθώς αξιοποιούνται τα υπάρχοντα στοιχεία του κτιρίου, όπως ο σκελετός.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι απαγορεύεται να αξιοποιηθούν αυτές οι νέες κατοικίες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το ακίνητο.

Πτώση στις αιτήσεις

Εν τω μεταξύ, διατηρείται η πτωτική πορεία των νέων αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με στοιχεία του Οκτωβρίου. Συνολικά στο διάστημα από τις αρχές του έτους ( Ιανουάριος - Οκτώβριος), καταγράφονται 6.212 αιτήσεις, έναντι 7.052, μειωμένες κατά 12%, ενώ για τον Οκτώβριο συνολικά υποβλήθηκαν 49% λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Παρά τη μείωση στον ρυθμό υποβολής νέων αιτήσεων, ο αριθμός των εγκρίσεων αυξήθηκε σημαντικά, όπως δείχνουν στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο δεκάμηνο χορηγήθηκαν 7.156 νέες άδειες αρχικού επενδυτή, αύξηση 109% σε σχέση με τις 3.414 που είχαν δοθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024.