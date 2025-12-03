#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αυξάνεται η χρονική διάρκεια του Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 12:25

Επεκτείνεται από 12 σε 13 μήνες η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για εργαζομένους και ανέργους περιόδου 2025–2026, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (30401/2025 – Β’ 2115).

Η νέα καταληκτική ημερομηνία έως την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2026.

Με την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος:

  • διευκολύνεται ο οικογενειακός προγραμματισμός για την αξιοποίηση των επιταγών διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης
  • ενισχύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Διανυκτερεύσεις & ειδικές κατηγορίες περιοχών

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικότερα:

  • Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος: Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή).
  • Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας–Αιδηψού & Μαντουδίου–Λίμνης–Αγ. Άννας) και Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου: Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Αυξημένες επιδοτήσεις

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για:

  • τον μήνα αιχμής Αύγουστο
  • την περίοδο 15.12.2025 – 14.01.2026 (Χριστούγεννα)
  • την περίοδο 03.04.2026 – 19.04.2026 (Πάσχα)

 

Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Επιπλέον της διαμονής, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια:

  • Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%.
  • Για άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

