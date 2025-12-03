#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πιερρακάκης-Τζορτζέτι: Η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερα βήματα

Ο Ελληνας υπουργός στη συνάντηση με τον ιταλό ομόλογό του στη Ρώμη τόνισε την ανάγκη για στοχευμένες και φιλόδοξες πολιτικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη συνολική οικονομική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιερρακάκης-Τζορτζέτι: Η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερα βήματα

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 20:50

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Ρώμη, όπου είχε συνομιλίες με τον Ιταλό ομόλογό του, Giancarlo Giorgetti. Οι επαφές διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση Ελλάδας και Ιταλίας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν την πορεία των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ενίσχυσής τους. Οι κ.κ. Πιερρακάκης και Giorgetti αναγνώρισαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερα βήματα για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον ευρωπαϊκό συντονισμό, έγινε εκτενής αναφορά στα συμπεράσματα της Έκθεσης Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε ότι «οι προκλήσεις που αναδεικνύει η έκθεση είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ», τονίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και φιλόδοξες πολιτικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη συνολική οικονομική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκαν οι εξελίξεις γύρω από το ψηφιακό ευρώ, ως παράγοντα που μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, όπως επίσης και ζητήματα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Παράλληλα, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συνεισφέρουν από κοινού στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και στρατηγικά προσανατολισμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ικανής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιερρακάκης: Η Αθήνα γίνεται μέρος της επιτυχίας της Euronext

Πιερρακάκης: Θέλουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Ποια λάθη έφεραν το αλαλούμ με το επίδομα ενοικίου

Πιερρακάκης: Δέσμευση για στενή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ιρλανδίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο