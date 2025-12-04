CFA Society Greece: 22η τελετή απονομής νέων τίτλων επαγγελματικής πιστοποίησης CFA

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) είχε την ιδιαίτερη χαρά να τιμήσει για 22η φορά τους νέους επιτυχόντες του τίτλου επαγγελματικής πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst), την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, 2025.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA, ως το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA Institute στην Ελλάδα, απένειμε τον τίτλο της πιστοποίησης CFA με 21 από τους 31 νέους charterholders μας παρόντες, οι οποίοι συμπλήρωσαν εντός του 2025 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου, ήτοι την επιτυχή εξέταση και στα τρία εκπαιδευτικά επίπεδα (Levels) καθώς και την πραγματοποίηση, κατ’ ελάχιστον, 4.000 ωρών εργασιακής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο.

Επίσημοι προσκεκλημένοι και ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Νίκος Κοσκολέτος, CFA, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες (CFO) και η κα. Χρυσάνθη Μπερμπάτη, Γενική Διευθύντρια, Group Business Planning, IR & ESG – Τράπεζα Πειραιώς.

Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία και την αξία της κατοχής του τίτλου CFA και συνεχάρησαν θερμά τους νέους Charterholders. Μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την επαγγελματική τους πορεία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του CFA Charter στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών και στην εξέλιξη κάθε επαγγελματία.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, CFA, συνεχάρη τους επιτυχόντες και τους καλωσόρισε στο παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών του CFA Institute, καθώς και στο τοπικό δίκτυο της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA. Υπογράμμισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γνώσεων και εξειδίκευσης που απέκτησαν οι νέοι κάτοχοι της πιστοποίησης CFA, επιτυγχάνοντας τον στόχο τους και διαφοροποιώντας τη θέση τους έναντι των υπόλοιπων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Παράλληλα, ανέδειξε τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους κατόχους της πιστοποίησης – την ηθική, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική τους συμπεριφορά. Τέλος, υπογράμμισε τη διεθνώς αναγνωρισμένη αξία του CFA Charter, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την επαγγελματική αριστεία και ένα ισχυρό διαβατήριο για την εξέλιξή τους στον χρηματοοικονομικό τομέα.