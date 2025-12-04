#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας

Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ, στην Αχαΐα και Βάρδας, στην Ηλεία.

Δημοσιεύθηκε: 4 Δεκεμβρίου 2025 - 21:35

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, προχώρησαν απόψε, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους, σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

