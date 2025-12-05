Σήμερα η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Πέντε χρόνια μετά την απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου σε ομαδική αγωγή δανειοληπτών ελβετικού φράγκου κατά συστημικής τράπεζας, σήμερα κρίνεται η τύχη μιας ακόμη συλλογικής αγωγής, 3.700 δανειοληπτών, που κατέθεσε ο ΣΥΔΑΝΕΦ κατά τριών τραπεζών.

Η διαδικασία τρέχει παρουσία εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, που έχουν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών που πήραν τα δάνειά τους πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κάλεσε τα μέλη του να παρευρεθούν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μετά από διετή αναβολή. Κεντρικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο αρμόδιο ευρωπαϊκό δικαστήριο -κάτι που πριν από πέντε χρόνια δεν είχε γίνει- και κριθεί άκυρη και καταχρηστική η ρήτρα ισοτιμίας που συνδέει τα δάνειά τους με το ελβετικό φράγκο και να εφαρμοστεί η ισοτιμία της ημέρας εκταμίευσης. Μια τέτοια απόφαση, εφόσον αποτελέσει δεδικασμένο, θα έχει άμεσο όφελος για όλους τους δανειολήπτες, είτε τα δάνειά τους βρίσκονται στις τράπεζες είτε έχουν μεταβιβαστεί σε funds και servicers.

Μετά από δέκα χρόνια δικαστικών διαδικασιών, ο ΣΥΔΑΝΕΦ παρουσιάζει ενώπιων των δικαστών τη νέα οικονομοτεχνική μελέτη που αναδεικνύει το μέγεθος της επιβάρυνσης που προέκυψε μετά την άρση του πλαφόν στην ισοτιμία από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα δάνειο 200.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο με διάρκεια 20 ετών έχει εκτοξευθεί στα 344.487 ευρώ, τη στιγμή που το αντίστοιχο δάνειο σε ευρώ θα κόστιζε 278.719 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης καλείται να επιστρέψει όχι μόνο περισσότερους τόκους, αλλά και επιπλέον κεφάλαιο, εξαιτίας της ρήτρας ισοτιμίας που όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος έχει κριθεί καταχρηστική σε αρκετές χώρες της ΕΕ, μετά από σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ