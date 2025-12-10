Σχέδιο για προίκα 2 δισ. ευρώ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω RRF

Σε ανοικτή γραμμή με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Κομισιόν βρίσκονται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) όσον αφορά το αίτημα της ελληνικής πλευράς να μεταφερθούν πόροι από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΕΑΤ.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος, το οποίο με βάση την πορεία του δείχνει ότι από τα 17,5 δισ. ευρώ θα παραμείνουν αναξιοποίητα κεφάλαια ύψους 4-5 δισ. ευρώ.

Πηγές με γνώση του θέματος τονίζουν στο Euro2day.gr ότι οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν συνεχίζονται, καθώς το ζήτημα είναι σύνθετο και παραμένουν ανοικτά μια σειρά από θέματα που αφορούν τον τρόπο μεταφοράς κ.ά.

Βασικά ατού της ΕΑΤ

Με δεδομένο ότι τον Αύγουστο του 2026 θα ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που θα μείνουν αδιάθετα από το δανειακό σκέλος η ανάγκη μεταφοράς μέρους αυτών στην ΕΑΤ είναι κρίσιμη. Κι αυτό διότι θα χρηματοδοτηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Βασικά πλεονεκτήματα στον διάλογο με την Κομισιόν από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι: η ταχύτητα στη διοχέτευση των πόρων στην αγορά μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που περνούν και από το τραπεζικό σύστημα αλλά και η διαφάνεια στην κατανομή των πόρων.

Μικρές και πολύ μικρές

Από την πλευρά των τραπεζών βλέπουν θετικά την μεταφορά των κεφαλαίων στην ΕΑΤ καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετήσει και τις πολύ μικρές, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις που λόγω κριτηρίων, κυρίως μεγέθους, δεν έχουν άμεση πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Όλα βέβαια θα κριθούν από την απάντηση της Κομισιόν μιας και το ζήτημα είναι πολύπλοκο και οι κανόνες δεν επιτρέπουν εύκολα την μεταφορά ευρωπαϊκών πόρων. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι μετά τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και την κατάθεση των επιχειρημάτων από την ελληνική πλευρά ίσως υπάρξει θετική έκβαση.