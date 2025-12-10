#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κινητοποιήσεις αγροτών: Υπό κατάληψη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κτίριο της ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο

Τα δυο κτίρια βρίσκονται ακριβώς δίπλα και όπως δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πρόθεσή τους είναι να παραμείνουν και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά την αυριανή ημέρα.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 21:56

Παραμένουν σε παλμό κινητοποιήσεων αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Μετά την κατάληψη του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, νωρίτερα σήμερα προχώρησαν σε κατάληψη κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Τα δυο κτίρια βρίσκονται ακριβώς δίπλα και όπως δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πρόθεσή τους είναι να παραμείνουν και καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά την αυριανή ημέρα, που αναμένεται να λάβουν εκ νέου αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

