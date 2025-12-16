Κλείνει το πρώτο ντιλ για αποπληρωμή ομολογιών με εγγύηση δημοσίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία πώλησης απαιτήσεων του Cairo III. Η Apollo προτιμητέος επενδυτής. Ικανοποίηση για το τίμημα. Αποπληρώνονται οι ομολογίες υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης.

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 07:23

«Κλειδώνουν», όπως όλα δείχνουν, οι προϋποθέσεις για την πρώτη αποπληρωμή ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes), που φέρουν εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, καθώς ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαγωνιστική διαδικασία πώλησης του μεγαλύτερου μέρος των απαιτήσεων της τιτλοποίησης Cairo III, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το project Alexandria, προτιμητέος επενδυτής αναδείχθηκε η Apollo. Παρ’ ότι το τίμημα δεν έχει διαρρεύσει, πηγές κοντά στη διαδικασία διατυπώνουν την ικανοποίησή τους, σχολιάζοντας ότι το ύψος του υπερκαλύπτει την αποπληρωμή των senior notes ομολογιών έκδοσης Cairo III.

Το καθαρό ποσό του τιμήματος (σ.σ. μετά την αφαίρεση εξόδων συναλλαγής) θα κατευθυνθεί υποχρεωτικά για αποπληρωμή senior notes ομολογιών, με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου, της τιτλοποίησης Cairo III, τις οποίες κατέχει η Eurobank (διαχειριστής η doValue).

Η αρχιτεκτονική των τιτλοποιήσεων της σειράς Cairo προβλέπει ότι πρώτα αποπληρώνονται οι senior notes ομολογίες και εν συνεχεία, εφόσον υπάρχουν έσοδα, ξεκινά η εξυπηρέτηση τόκων, καθώς και η αποπληρωμή κεφαλαίου για τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes).

Από τις senior notes ομολογίες 754 εκατ. ευρώ, που είχε εκδώσει η τιτλοποίηση Cairo III, είχαν μείνει ανεξόφλητες, τον Μάρτιο του 2025, ομολογίες 241,5 εκατ. ευρώ. Τον περασμένο Δεκέμβριο το ανεξόφλητο υπόλοιπο των senior notes ομολογιών ανερχόταν σε 285,7 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, αν οι πληροφορίες ευσταθούν το τίμημα για το προς πώληση χαρτοφυλάκιο υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει απαιτήσεις από 2.700 επιχειρηματικά δάνεια, ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ.  Εξαιρούνται της περιμέτρου οι απαιτήσεις από δάνεια σε εταιρείες συμφερόντων Μαντωνανάκη, οι οποίες παραμένουν στο SPV Cairo ΙΙΙ, εν αναμονή της λύσης στην οποία πρέπει να καταλήξουν κάποια στιγμή Δημόσιο και πλευρά Μαντωνανάκη, καθώς και μια μικρή «φέτα» απαιτήσεων από τρίτους.

Η ορατή αποπληρωμή των senior notes, ανοίγει τον δρόμο για καταβολή τόκων στους κατόχους των mezzanine notes ομολογιών. Το SPV της τιτλοποίησης έχει εκδώσει δύο σειρές ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης: η B1 ποσού 137,4 εκατ. ευρώ και η Β2 ποσού 412,42 εκατ. ευρώ.

