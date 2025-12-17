#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς κινήθηκαν οι ασφαλίσεις εμπορευμάτων το 2024

Πέρυσι υπογράφηκαν 80.216 συμβόλαια ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων με ασφαλισμένα κεφάλαια 17 δισ. ευρώ.

Πώς κινήθηκαν οι ασφαλίσεις εμπορευμάτων το 2024

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 15:20

Συνολικά 80.216 συμβόλαια για ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων υπογράφηκαν το 2024, σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ. Μέρος αυτών παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2025. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 17 δισ. ευρώ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν τα δίκτυα & πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (60,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (32,7% αντίστοιχα).

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ασφάλειες: Αυξημένα 3% τα συμβόλαια περιουσίας το 2024

Παρέμβαση Γ. Χατζηθεοδοσίου για την παράνομη μείωση των εισοδημάτων των ασφαλιστών

Ανοδος 5,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο

Καλπάζει η ασφαλιστική παραγωγή στην Κύπρο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο