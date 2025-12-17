Νέο MyEthniki App από την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε σύγχρονες λύσεις με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε την ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki ενώ παράλληλα παρουσιάζει το νέο MyEthniki App, για smartphones και tablets.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το νέο MyEthniki App φέρνει όλες τις βασικές υπηρεσίες του MyEthniki απευθείας στα κινητά τηλέφωνα και τις φορητές συσκευές (iOS και Android), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η νέα εφαρμογή παρέχει άμεση πρόσβαση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τις παροχές και τις καλύψεις τους, να ενημερώνονται και να εξοφλούν τα ασφάλιστρά τους online, εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιούν πάγια εντολή για συγκεκριμένους κλάδους, να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα έγγραφα και να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα το δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων και συνεργείων, με βάση την τοποθεσία τους.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το MyEthniki App καθοδηγεί τον ασφαλισμένο στα ενδεδειγμένα βήματα, ενώ επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων και την άμεση γραπτή επικοινωνία με την εταιρεία, χωρίς αναμονή, απευθείας μέσα από την εφαρμογή.

Παράλληλα, η εταιρεία αναβαθμίζει και την ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki, επενδύοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών της.

Το MyEthniki App είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση μέσω Google Play και Apple App Store ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.