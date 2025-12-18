Στη Δ. Τσαγγάρη το «δαχτυλίδι» της νέας Αρχής από τον Τ. Θεοδωρικάκο 

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 10:00, στην Αίθουσα Γερουσίας, ενώπιον των μελών της μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Στην πράξη, η Αρχή την οποία καλείται να διοικήσει η Δέσποινα Τσαγγάρη θα λειτουργεί ως ο κεντρικός μηχανισμός εποπτείας της αγοράς, με δικαίωμα ελέγχων και επιβολής προστίμων, αλλά και ως διαμεσολαβητής μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Στην κορυφή του νέου σχήματος τοποθετείται ο διοικητής, πλαισιωμένος από τρεις υποδιοικητές και ένα πενταμελές συμβούλιο διοίκησης. Η θητεία του διοικητή είναι πενταετής, με δυνατότητα μίας ανανέωσης.

Σύμφωνα με τον νόμο ο διοικητής, οι υποδιοικητές και τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης διορίζονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επί τη βάσει short list που θα καταρτίζει πενταμελής Επιτροπή Επιλογής.

Η ηγεσία της Αρχής μπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη της θητείας της με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, ενώ οι υποδιοικητές δύνανται να παυθούν με απόφαση του διοικητή της Αρχής.

Έτσι, η διαδικασία διορισμού και παύσης της ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένης της Δέσποινας Τσαγγάρη, παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τον εκάστοτε υπουργό Ανάπτυξης.

Η αυριανή ακρόαση αναμένεται να αποσαφηνίσει το στίγμα και τις προτεραιότητες που προτίθεται να θέσει η Δέσποινα Τσαγγάρη στη λειτουργία της νέας Αρχής, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για έλεγχο της αγοράς και προστασία των καταναλωτών.

Η κυρία Τσαγγάρη, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι ήταν διευθύνουσα σύμβουλος στη ΠΓ Νίκας προερχόμενη από την PepsiCo.