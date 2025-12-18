Πόσο ακριβαίνει φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ), εκτίμησε, για μία ακόμη φορά, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025. Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ. Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024. Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς (βλ. μεθοδολογικό σημείωμα).

Mετά την εορταστική περίοδο το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

Κόστος (€)/ μονάδα 2025 Ποσότητα Συνολικό κόστος (€) 2025 Συνολικό κόστος (€) 2024 Μεταβολή 2025/2024 (%) Αρνί 13,00 5 κιλά 65,00 ή 33,25 ή 53,50 ή 34,95 ή 70,00 55,00 ή 29,95 ή 49,95 ή 31,95 ή 60,00 18,2% Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) 6,65 5 κιλά 11,0% Γαλοπούλα (νωπή) 10,70 5 κιλά 7,1% Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) 6,99 5 κιλά 9,4% Μοσχάρι 14,00 5 κιλά 16,7% Πατάτες 1,20 3 κιλά 3,60 3,66 -1,6% Ντομάτες 1,90 2 κιλά 3,80 3,98 -4,5% Μαρούλι 0,85 4 τεμ. 3,40 3,40 0,0% Μήλα 1,60 2 κιλά 3,30 3,38 -2,4% Πορτοκάλια 1,08 2 κιλά 2,16 2,08 3,8% Φέτα (σε άλμη) 10,60 1 κιλό 10,60 10,33 2,6% Ελαιόλαδο 9,50 1 λίτρο 9,50 9,90 -4,0% Αναψυκτικά (1,5 lt) 1,36 2 φιάλες 2,72 2,80 -2,9% Μπύρες (500 ml) 1,95 5 φιάλες 9,75 9,45 3,2% Οίνος (1lt) 4,05 2 φιάλες 8,10 7,80 3,8% Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) 11,80 1 κιλό 11,80 ή 16,80 11,40 ή 16,50 3,5% Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) 16,50 1 κιλό 1,8% Μελομακάρονα (τυποποιημένα) 9,99 1 κιλό 9,99 ή 16,30 9,90 ή 16,10 0,9% Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) 16,30 1 κιλό 1,2% Συνολικό κόστος 111,97 € έως 160,03 € 108,03 € έως 149,38€ 3,6% έως 7,1%

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025