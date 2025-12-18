Πόσο ακριβαίνει φέτος το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Από 111,97 ως 160 ευρώ εκτιμάται το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 6 έως 8 ατόμων. Σε ποια προϊόντα καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Αναλυτικά οι τιμές.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 10:14

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ), εκτίμησε, για μία ακόμη φορά, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025. Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ. Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024. Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.  Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς (βλ. μεθοδολογικό σημείωμα). 

Mετά την εορταστική περίοδο το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. 

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

 

Κόστος (€)/ μονάδα 

2025

Ποσότητα

Συνολικό κόστος

(€)

2025

Συνολικό κόστος (€)

2024

Μεταβολή

2025/2024 (%)

Αρνί

13,00

5 κιλά

65,00

ή

33,25

ή

53,50

ή

34,95    

   ή

70,00

55,00

ή

29,95

ή

49,95

ή

31,95

ή

60,00

18,2%

Γαλοπούλα

(κατεψυγμένη)

6,65

5 κιλά

11,0%

Γαλοπούλα (νωπή)

10,70 

5 κιλά

7,1%

Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο)

6,99

5 κιλά

9,4%

Μοσχάρι

14,00

5 κιλά

16,7%

Πατάτες

1,20

3 κιλά

3,60

3,66

-1,6%

Ντομάτες

1,90

2 κιλά

3,80

3,98

-4,5%

Μαρούλι

0,85

4 τεμ.

3,40

3,40

0,0%

Μήλα

1,60

2 κιλά

3,30

3,38

-2,4%

Πορτοκάλια

1,08

2 κιλά

2,16

2,08

3,8%

Φέτα (σε άλμη)

10,60

1 κιλό

10,60

10,33

2,6%

Ελαιόλαδο

9,50

1 λίτρο

9,50

9,90

-4,0%

Αναψυκτικά (1,5 lt)

1,36

2 φιάλες

2,72

2,80

-2,9%

Μπύρες (500 ml)

1,95

5 φιάλες

9,75

9,45

3,2%

Οίνος (1lt)

4,05

2 φιάλες

8,10

7,80

3,8%

Κουραμπιέδες

(τυποποιημένοι)

11,80

1 κιλό

11,80 ή

 

16,80

11,40

ή

 

16,50

3,5%

Κουραμπιέδες

(ζαχαροπλαστείου)

16,50

1 κιλό

1,8%

Μελομακάρονα

(τυποποιημένα)

9,99

1 κιλό

9,99

ή

16,30

 

9,90

ή

16,10

 

0,9%

Μελομακάρονα 

(ζαχαροπλαστείου)

16,30

1 κιλό

1,2%

Συνολικό κόστος

 

 

111,97 € έως

160,03 €

 108,03 €

 έως

      149,38€

3,6%

έως

7,1%

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ 

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025

Είδη

Βαρβάκειος Αγορά 

(από – έως)

Super-Markets

(από – έως)

Ειδικευμένα καταστήματα

(από-έως)

Αρνί

7,99 – 9,99

12,99 - 14,99

12,00 – 18,00

Γαλοπούλα

(κατεψυγμένη)

-

       4,89– 5,75

6,49 – 11,99

Γαλοπούλα (νωπή)

9,99 – 12,99

6,40 – 6,89

11,70 – 16,95

Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο)

5,99 – 7,99

3,95 – 7,60

7,49 – 15,50

Μοσχάρι

8,99 – 12,99

16,45 – 18,15

15,90 – 20,00

Πατάτες

0,69 – 1,49

1,65 – 2,65

1,49 – 2,24

Ντομάτες

1,59 – 1,69

1,70 – 2,65

1,49 – 2,49

Μαρούλι

0,89 – 1,09

0,65– 1,03

0,69 – 2,09

Μήλα

1,44 – 1,54

1,55 – 2,39

1,59 – 2,88

Πορτοκάλια

0,79 – 0,99

1,08  – 2,46

1,29 – 2,59

Κουραμπιέδες

(τυποποιημένοι)

-

9,03 – 15,88

15,50 – 23,00

Κουραμπιέδες

(ζαχαροπλαστείου)

-

-

12,50 – 27,99

Μελομακάρονα

(τυποποιημένα)

-

7,28 – 13,11

14,50 – 21,00

Μελομακάρονα 

(ζαχαροπλαστείου)

-

-

12,00 – 26,99

Φέτα (σε άλμη)

10,50 – 15,00

10,29 – 13,98  

10,50 – 18,00

Ελαιόλαδο

-

7,99 – 14,69

11,00 – 17,90

Αναψυκτικά  (1,5 lt)

-

1,20 – 1,97

1,30 – 2,40

Μπύρες (0,5 lt)

-

0,85 – 3,52

1,60 – 9,60

Οίνος (1lt)

-

2,30 – 18,00

9,80 – 25,00

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

