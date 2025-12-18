#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 66.273 εκατ. ευρώ, από 61.368 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ταμειακό πλεόνασμα 6,45 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 13:16

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 6.449 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5.721 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 66.273 εκατ. ευρώ, από 61.368 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 56.291 εκατ. ευρώ, από 54.124 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

