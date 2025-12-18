#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΥΠΑΑΤ: Ενίσχυση €26 εκατ. για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς

Με τη σειρά τους θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 15:58

Στην 5η κατανομή αποζημιώσεων ύψους 26.026.943,28 ευρώ προς κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο αναλυτικά, η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% του συνολικού ποσού (10.913.930,12 ευρώ), και κυρίως τη Λάρισα με 33,3% (8.677.020,10 ευρώ).

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 ευρώ), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 ευρώ) και Ροδόπης (2.477.899,78 ευρώ).

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 ευρώ), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 ευρώ) και την Πιερία (1.847.058 ευρώ), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ.

Αναλυτικά ο πίνακας με την 5η κατανομή των αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για θανατωμένα ζώα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΠΟΣΟ - ΠΟΣΟΣΤΟ

- ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.317.984 ευρώ 5,1%

- ΑΧΑΙΑΣ 975.392 ευρώ 3,7%

- ΔΡΑΜΑΣ 54.475,38 ευρώ 0,2%

- ΗΛΕΙΑΣ 369.544 ευρώ 1,4%

- ΚΑΒΑΛΑΣ 182.804 ευρώ 0,7%

- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.029.194 ευρώ 4,0%

- ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 54.740 ευρώ 0,2%

- ΚΟΖΑΝΗΣ 179.271,90 ευρώ 0,7%

- ΛΑΡΙΣΑΣ 8.677.020,10 ευρώ 33,3%

- ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 644.777 ευρώ 2,5%

- ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.605 ευρώ 0,0%

- ΞΑΝΘΗΣ 3.499.979,10 ευρώ 13,4%

- ΠΕΛΛΑΣ 666.550 ευρώ 2,6%

- ΠΙΕΡΙΑΣ 1.847.058 ευρώ 7,1%

- ΡΟΔΟΠΗΣ 2.477.899,78 ευρώ 9,5%

- ΣΕΡΡΩΝ 2.899.254 ευρώ 11,1%

- ΤΡΙΚΑΛΑ 562.939,02 ευρώ 2,2%

- ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 47.682 ευρώ 0,2%

- ΦΩΚΙΔΑΣ 537.774 ευρώ 2,1%

- ΣΥΝΟΛΟ 26.026.943,28 ευρώ 100%

Όπως τονίζει τέλος το ΥΠΑΑΤ, τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν στις περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και αυτές με τη σειρά τους θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

