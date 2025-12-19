Η Δέσποινα Τσαγγάρη επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς

H Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τοποθέτηση της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Υπέρ ψήφισαν βουλευτές της ΝΔ, καταψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ «παρών» δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας την κ. Τσαγγάρη, είπε «πως πρόκειται για έναν άνθρωπο του καθήκοντος που επί 32 χρόνια εργάστηκε ως στέλεχος σε μια σειρά επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα» τονίζοντας ότι «αν δεν υπήρχαν πολιτικές σκοπιμότητες, θα υπερψήφιζαν την υποψηφιότητά της όλα τα κόμματα».

