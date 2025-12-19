Κατά 1,7% αυξήθηκαν το 2024 οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες υγείας

Αύξηση 1,7% σημείωσαν πέρυσι οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες υγείας σε σύνολο χώρας και ανήλθαν σε 106.722 έναντι 104.801 το 2023. Στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ:

Οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους ανήλθαν σε 69.937 παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με τα στοιχεία του 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Ηπείρου (2,8%) και Αττικής (2,6%). Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Πελοποννήσου (3,2%), Βορείου Αιγαίου (3%) και Νοτίου Αιγαίου (3%).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά φύλο, ο αριθμός των ανδρών ιατρών το 2024 σε σχέση με το 2023 αυξήθηκε κατά 0,5% και των γυναικών ιατρών κατά 2,8%.

Οι κύριες ειδικότητες των ιατρών, είναι της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Καρδιολογίας, της Βιοπαθολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής- Γυναικολογίας. Το 2024 συγκριτικά με το 2023 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικότητες εκτός των Μικροβιολόγων που παρουσίασαν μείωση.

Ο αριθμός των ιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις έξι κυριότερες ομάδες ειδικοτήτων δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ 2023 και 2024.

Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι ανήλθαν σε 13.840, παρουσιάζοντας μείωση 0,5% σε σχέση με το 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας (2,9% και 1,8%, αντίστοιχα), ενώ η μεγαλύτερη μείωση στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου (4,8% και 3,8%, αντίστοιχα). Ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε μείωση 1,1%, ενώ των γυναικών δεν παρουσίασε μεταβολή.

Παράλληλα, το 2024 λειτούργησαν 10.456 φαρμακεία στο σύνολο της χώρας, εκ των οποίων 3.755 (35,9%) στην περιφέρεια Αττικής. Ο αριθμός των φαρμακείων παρουσίασε μείωση 0,4% σε σχέση με το 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση (0,7%) παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με δύο νέα φαρμακεία, ενώ η μεγαλύτερη μείωση (2,4%) στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 48 λιγότερα φαρμακεία.

Ο αριθμός των φαρμακείων το 2024 ήταν 10,1 ανά 10.000 κατοίκους. Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πυκνότητα φαρμακείων σε σχέση με τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (11,5), με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,9), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (8,6).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακεία το 2024 ανήλθε σε 11.498 έναντι 11.482 το 2023.

Όσον αφορά στον αριθμό των φαρμακαποθηκών, το 2024 αυτές ανήλθαν σε 113, όπως και το 2023, δηλαδή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανά περιφέρεια.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και αφορούν στα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη, οι φυσικοθεραπευτές ανήλθαν το 2024 σε 11.447 έναντι 10.651 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Ηπείρου (13,1%) και στην περιφέρεια της Νοτίου Αιγαίου (11,4%). Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών από το 2022 έως το 2024 παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι από 10.077 φυσικοθεραπευτές το 2022 σε 11.447 το 2024, που αντιστοιχεί σε αύξηση 13,6%.

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών το 2024 είναι 11 ανά 10.000 κατοίκους. Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής (13,4) και Κεντρικής Μακεδονίας (11,9), ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (6,8).

Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής (44,4%), με δεύτερη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (18,5%) και ακολουθούν οι περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας (5,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στο Βόρειο Αιγαίο (1,5%). Ενώ, ο αριθμός των γυναικών φυσικοθεραπευτών είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των ανδρών.

*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.