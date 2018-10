Αποστολόπουλος: Πώς διαμορφώνονται οι κυρίαρχες τάσεις στον χώρο της υγείας

Ομιλία για το Μέλλον της Υγείας έδωσε στο London School of Economics and Political Science (LSE) στο Λονδίνο, ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο Wolfson Theatre του London School of Economics (LSE), ο Δρ. Αποστολόπουλος κατέθεσε τη ματιά του για τον κρίσιμο χώρο της Υγείας που μεταβάλλεται ραγδαία. Την εκδήλωση, με τίτλο «The Future of Healthcare: Staying healthy in the 21st Century - A View from Greece», διοργάνωσαν από κοινού το LSE Health και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE. Το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε ο επικεφαλής του LSE Health, Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, που κατέχει την έδρα του Brian-Abel Smith, στο κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

Στην ομιλία του, ο Δρ. Αποστολόπουλος εστίασε στις δυναμικές εκείνες που αλλάζουν το χάρτη για όλα τα μέρη – την κοινωνία, το κράτος, τα Εθνικά Συστήματα Υγείας, την Πανεπιστημιακή, Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα καθώς και τους ιδιώτες παρόχους. Ως κεντρικό ζητούμενο υπογράμμισε την προαγωγή της υγείας και της ενδυνάμωσης του ασθενούς. Σημείωσε, δε, πως αυτό πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης καθώς και το επίκεντρο κάθε σχετικής ανάλυσης.

Αναφερόμενος στις κυρίαρχες τάσεις στο χώρο της Υγείας, ο Δρ. Αποστολόπουλος έδωσε έμφαση, μεταξύ άλλων, στην αλλαγή της δομής της κοινωνίας, τις δημογραφικές τάσεις, τη μακροζωία καθώς και τη γήρανση του πληθυσμού σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες και την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύοντας τις πολυεπίπεδες προκλήσεις, που αυτές δημιουργούν, εξήγησε πως, μεταξύ άλλων, θα χρειαστούν νέες πλατφόρμες και προσεγγίσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλαγές στις ισορροπίες μεταξύ των κεντρικών παικτών στο «Οικοσύστημα της Υγείας» καθώς και νέες ικανότητες, νέα γνώση και νέες υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, εστίασε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, την ψηφιακή εποχή και πώς αυτή αλλάζει τα δεδομένα τόσο στο πεδίο της έρευνας και της γνώσης, όσο και της ιατρικής και της περίθαλψης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που προσφέρονται τόσο στην πρόληψη, όσο και την ενίσχυση της κρίσιμης γέφυρας μεταξύ νοσοκομείου, ιατρού και ασθενή.



Μιλώντας σε ένα κοινό, αποτελούμενο από ειδικούς σε θέματα υγείας, γιατρούς, ακαδημαϊκούς, φοιτητές καθώς και σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ανέφερε πως τόσο τα ευρύτερα ‘macro-trends’, όσο και τα συνεχή μικρά και μεγαλύτερα τεχνολογικά άλματα που πετυχαίνουμε, απαιτούν διαρκή παρακολούθηση και προσεκτική αξιολόγηση.

Εμβαθύνοντας στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται, υπογράμμισε την κρισιμότητα των στρατηγικών και μακροχρόνιων επενδύσεων, τη συμβολή στην εξέλιξη της τεχνολογίας, την επένδυση - τόσο σε κορυφαίο εξοπλισμό, όσο και κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τη διαρκή ανάπτυξη των ικανοτήτων του υπάρχοντος δυναμικού, με στόχο να παραμένει στην πρώτη γραμμή. Συνδιαμορφώνοντας το μέλλον και κατακτώντας το αύριο.

Σε αρκετά σημεία της ομιλίας του, ο Δρ. Αποστολόπουλος επισήμανε την κρισιμότητα της γρήγορης πρόσβασης στα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στον άξονα αυτό, προσέθεσε, πως κρίσιμο ρόλο έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι πάροχοι, αλλά και οι ίδιες οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας. Θέμα το οποίο απασχόλησε και τη συζήτηση που ακολούθησε, με τον ομιλητή να εξηγεί πως η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει τη μείωση του κόστους των νέων εργαλείων και υπηρεσιών, διευκολύνοντας τη διάχυσή τους στην κοινωνία.



Ο Δρ. Αποστολόπουλος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν, πλέον, τομείς, όπου ο ρυθμός της τεχνολογικής προόδου έχει ξεπεράσει την ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής, ενώ όσον αφορά στο χώρο της Υγείας, υπογράμμισε ότι: «τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθούμε, συλλογικά, στις πιεστικές προκλήσεις του σήμερα, ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην παγκοσμιοποιημένη σκακιέρα».

Δίνοντας έμφαση στη σχέση της έννοιας της Δημοκρατίας με την περίθαλψη, υπενθυμίζοντας τον τόπο γέννησης τόσο της Δημοκρατίας (Αρχαία Ελλάδα), όσο και της Υγείας (Ιπποκράτης, Ασκληπιός), ο Δρ. Αποστολόπουλος ανέφερε, χαρακτηριστικά: «Οι ασθενείς, παγκοσμίως, επιθυμούν […] η υγειονομική περίθαλψη να γίνει πιο δημοκρατική. Να έχουν την ελεύθερη επιλογή του ιατρού και του νοσοκομείου. Στο εγγύς μέλλον, αυτή η "δημοκρατική ελευθερία” θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορεί να επιλέγει κανείς και τη χώρα, στην οποία επιθυμεί να νοσηλευτεί. Ελπίζω ότι σύντομα, με τη βοήθεια νέων ή αναθεωρημένων δομών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, αυτό θα καταστεί δυνατό για όλο και περισσότερους ανθρώπους.»

Η ψηφιακή εποχή, με τις προοπτικές και τις δυνατότητες που ξεκλειδώνει, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή και την τρισδιάστατη απεικόνιση, το σημαντικό ρόλο των «big data» και του διαδικτύου, αναπροσαρμόζει δυναμικά τη μελέτη και την πρακτική της ιατρικής φροντίδας. Η κρισιμότητα των νέων και διευρυμένων δεξαμενών δεδομένων καθώς και οι νέες δυνατότητες αξιοποίησής τους, με εργαλεία, όπως το Machine Learning και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), επίσης, αποτελούν μία κρίσιμη δυναμική, στην οποία αναφέρθηκε, εκτενώς, ο ομιλητής. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είναι ένας τομέας, στον οποίο επενδύει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σε συνεργασία με εταιρίες όπως η IBM και η Google, με στόχο να συμβάλλει στην ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη της καινοτόμου αυτής τεχνολογίας, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η υγειονομική περίθαλψη σταδιακά ολοκληρώνει τη μετάβασή της από θεραπευτική, σε προληπτική, εστιάζοντας στην προαγωγή της Υγείας. Σταδιακά, το κυρίαρχο ζητούμενο, θα είναι: α) η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, β) η έμφαση στην πρόληψη, και γ) η θεραπεία ασθενών με τον αποτελεσματικότερο, ταχύτερο και τον πλέον ανώδυνο τρόπο, κάνοντας χρήση των λιγότερο επεμβατικών μεθόδων. «Σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα, ο στρατηγικός μας σύμμαχος είναι η εξατομικευμένη ιατρική», τόνισε ο Δρ. Β. Αποστολόπουλος. Εξήγησε, παράλληλα, πως η μακροζωία – «δώρο και πρόκληση της εποχής μας» - όπως τη χαρακτήρισε, προκύπτει από την πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες μέριμνας και φροντίδας υγείας, την καλύτερη πρόληψη, τις βελτιωμένες θεραπευτικές δυνατότητες, την υγιεινή διατροφή, τα συμπληρώματα, τα wearables και πρόσθετες δυνατότητες, που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Με τον έξυπνο συνδυασμό και την ανάπτυξη των νέων αυτών μέσων, o δεσμός μεταξύ Γιατρού, Νοσοκομείου και Ασθενούς θα ισχυροποιηθεί, με τα νοσοκομεία να αποτελούν την καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής.

Κλείνοντας την ομιλία του, o Δρ. Αποστολόπουλος ανέφερε: «Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών είδαμε από την αρχή την εξέλιξη της ιατρικής και της προσφοράς υπηρεσιών υγείας ως πρόκληση. Ως μία ευκαιρία να είμαστε πάντα "ένα βήμα μπροστά", επενδύοντας στην πρόοδο, και την καινοτομία με όραμα και αποφασιστικότητα. Επιχειρηματικά, αυτό ενέχει υψηλό ρίσκο. Αλλά υπάρχει ανταμοιβή και, πρωτίστως, η αίσθηση του σκοπού και της προσφοράς. Θα συνεχίσω, λοιπόν, με την ίδια αποφασιστικότητα, ευθύνη, συνέχεια και συνέπεια να υπηρετώ αυτόν το σκοπό».