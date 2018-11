Εκτός διεκδίκησης της θέσης του CEO της Alpha Bank ο Σπ. Φιλάρετος

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το τυπικό μέρος της διαδικασίας επιλογής νέου διευθύνοντος συμβούλου στην Alpha Bank. Το αργότερο την Πέμπτη το βράδυ -δεν αποκλείονται ανακοινώσεις νωρίτερα-, αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση και αφού προηγουμένως το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας εγκρίνει δια ψήφου τον νέο CEO αλλά και τα αποτελέσματα 9μήνου.

Μετά την παραίτηση από την κούρσα της διεκδίκησης του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου Γιώργου Αρώνη και εν συνεχεία του έτερου αναπληρωτή CEO Σπύρου Φιλάρετου, ανοίγει ο δρόμος για την επιλογή του Βασίλη Ψάλτη.

Ο Γιώργος Αρώνης, λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη ψηφοφορία, απέσυρε το ενδιαφέρον του για λόγους «ομαλότητας και ενότητας», όπως αναφέρει στην επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας και στη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως με την κίνηση αυτή ο Γ. Αρώνης επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ομαλή συνύπαρξη με τον νέο CEO και την εύρυθμη, ενωτική λειτουργία της διοικητικής ομάδας.

Η υποψηφιότητα του Β. Ψάλτη συγκέντρωνε εδώ και καιρό τη στήριξη και των ξένων, κυρίως του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς όσα χρόνια εργάζεται στην τράπεζα δεν ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, άρα δεν είχε εμπλακεί στις δανειοδοτήσεις του ομίλου, για ορισμένες από τις οποίες υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες. Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο Δ. Μαντζούνη.

Ο Βασίλης Ψάλτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University of St. Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως Αναπληρωτής Chief Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Εργάζεται στην Αlpha Βank από το 2007, το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής.