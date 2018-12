Για 22η χρονιά διεξάγεται το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG

Έχοντας ως δεδομένο ότι οι πολιτικές και στρατηγικές HR του παρελθόντος δεν έχουν θέση στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, το 22ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG εξετάζει πως το HR καθοδηγεί τους ανθρώπους ώστε να αναπτύξουν οι ίδιοι, αυτόνομα και δημιουργικά, το δικό τους value proposition για τον οργανισμό και να το ευθυγραμμίσουν με τη στρατηγική του οργανισμού. Το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, στην Αθήνα.



Διακεκριμένοι ομιλητές όπως ο George Muir, Futurist με την εμπειρία του σε έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του HR όπως το “Visualize the Future Workplace” στην ΙΚΕΑ, η Ayalla Leuven-Lelong δημιουργός του μοντέλου Five Lands, Συγγραφέας του best seller “Riding the White Water Rapids”, Gerrit Schimmelpenninck, Talent Intelligence Manager στη Philips, Δρ. Ευαγγελία Δεμερούτη

Eindhoven University of Technology- Ερευνήτρια σε θέματα Job Crafting, θα απαντήσουν σε ερωτήματα όπως:

— Πώς διασφαλίζει μία επιχείρηση ότι οι εργαζόμενοί της διαθέτουν τις δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται σήμερα;

— Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για το “reskilling” των ανθρώπων;

— Πώς η μεθοδολογία του Design Thinking μπορεί να καταστήσει το HR καταλύτη καινοτομίας στον οργανισμό;

— Job crafting: Πώς οι εργαζόμενοι επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενο εργασίας τους, με απτά οφέλη για τον οργανισμό;

— Ποιες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης εφαρμόζονται ήδη στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού;

— Μπορεί ένας αλγόριθμος να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο για κάθε θέση, αλλά και να προβλέψει εάν αυτός θα είναι ευχαριστημένος στον ρόλο αυτό;

— Τι «μαθήματα» μπορεί να πάρει το HR από τις βέλτιστες customer experience πρακτικές για να αναβαθμίσει την «εμπειρία εργαζόμενου»;

— Γιατί η ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσα από το well-being είναι η νέα μεγάλη τάση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού;

Το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG αποτελεί την μακροβιότερη εταιρική εκδήλωση HR στην Ελλάδα με περισσότερα από 250 υψηλόβαθμα στελέχη δίνουν κάθε χρόνο το «παρών».