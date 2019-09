Ενδιαφέρον από Mytilineos για προμήθεια αερίου από Κύπρο

Με τη συμμετοχή 25 εταιριών από τη διεθνή αγορά ενέργειας - ανάμεσα τους η ελληνική Μytilineos και ορισμένα από τα πλέον ισχυρά ονόματα της διεθνούς αγοράς LNG - έκλεισε η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ). Ο έντονος ανταγωνισμός για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική επιλογή για τη δημιουργία FSRU κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι «οίκοι»/προμηθευτές που διεκδικούν τη συμμετοχή τους στα επόμενα στάδια, της υποβολής προσφορών και διαπραγματεύσεων είναι:

1. Gunvor International B.V. Amsterdam

2. Naturgy LNG Marketing Limited

3. Centrica LNG Company Limited

4. Endesa Energia S.A.

5. Cheniere Marketing International LLP

6. Equinor ASA

7. Novatek Gas & Power Asia Pte Ltd

8. Shell International Trading Middle East Ltd

9. Enel Global Trading

10. Eni Trading & Shipping S.p.A.

11. Total Gas & Power Asia Private Ltd

12. Osaka Gas Kabushiki Gaisha

13. Powerglobe LLC

14. Repsol LNG Holding S.A.

15. Petronas LNG Ltd

16. BP Gas Marketing Limited

17. Vitol SA

18. B.B. Energy (ASIA) Pte Ltd

19. Mytilineos S.A.

20. Uniper Global Commodities SE

21. Marubeni Corporation

22. SONATRACH and Public Gas Corporation (DEPA) S.A.

23. Eni SpA (Gas & LNG Marketing and Power)

24. Glencore Energy UK Ltd

25. Mitsui & Co. Ltd

Η ΔΕΦΑ ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου, αποφάσισε να προχωρήσει στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Ιούνιο του 2019. Η διαδικασία αφορά στην προεπιλογή προμηθευτών LNG αφενός για σύναψη συμφωνιών που επιτρέπουν την αγορά «σποτ» φορτίων και αφετέρου για επιλογή προμηθευτή και υπογραφή συμβολαίου για τις βασικές ποσότητες.

“Η στροφή στο φυσικό αέριο συνιστά όχι μόνο εθνική στρατηγική αλλά και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός δε ότι μέσα από τον διαγωνισμό προέκυψαν πολυάριθμες και σε υψηλό επίπεδο συμμετοχές, μας γεμίζει αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών”, δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Δρ. Συμεών Κασσιανίδης.

Η ΔΕΦΑ αναμένεται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υποβολής προσφορών των προεπιλεχθέντων και στη συνέχεια στην έναρξη των διαδικασιών για σύναψη συμβάσεων για την αγορά «σποτ» φορτίων κατά τις αρχές του νέου έτους.

Όσον αφορά το διαγωνισμό για την ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών LNG η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά εφόσον δεν υπήρχε καμία ένσταση από τους λοιπούς ενδιαφερόμενους προς την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Η εξέλιξη αυτή δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) να προχωρήσει βάσει των σχεδιασμών και του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, καλώντας την πρώτη σε κατάταξη κοινοπραξία για υπογραφή του συμβολαίου το αμέσως επόμενο διάστημα.