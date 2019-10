Ερχεται στην Ελλάδα η αλυσίδα Brown Hotels

Η διεθνής αλυσίδα Brown Hotels ξεκινάει τη δραστηριοποίηση της στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά στο τέλος της χρονιάς, με επίσημη πρώτη την επαναλειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου Ακροπόλ στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς 1. Το ξενοδοχείο μετονομάζεται σε Brown Acropol, με στόχο να επανασυστήσει στην εγχώρια και παγκόσμια τουριστική αγορά την ιστορική περιοχή της Ομόνοιας.



Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και με επιρροές από την κοσμοπολίτικη δεκαετία του 1960, θα διαθέτει 165 δωμάτια, συνεδριακούς χώρους και rooftop bar restaurant με μοναδική θέα.



Τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Brown Acropol αναλαμβάνει ο Μανώλης Παπαδάκης. O κ. Παπαδάκης είχε διατελέσει ως Γενικός Διευθυντής σε μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως οι Helios Hotels & Resorts, Chandris Hotels & Resorts, Sani Resort, Grecotel Hotels & Resorts.

Η Brown Hotels στελεχώνει το κεντρικό γραφείο της Ελλάδας με τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη: τη Δήμητρα Αρίδα ως Director of Sales & Marketing, το Διονύση Μαράτο ως Director of Human Resources και το Γιώργο Ξύδα ως Director of Finance.