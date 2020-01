Βράβευση της IKEA στην Ελλάδα για την καινοτομία σε e-commerce και digital επικοινωνία

H ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να διακρίνεται στις μεγάλες κατηγορίες βραβείων του κλάδου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ύστερα από μια επιτυχημένη φετινή πορεία με τα PEAK Performance Marketing Awards, όπου έλαβε 5 βραβεία και τα Social Media Awards, με 3 διακρίσεις, αλλά και ακόμα μια βράβευση στα e-Bizz & Social Media Awards, η ΙΚΕΑ κατέκτησε ακόμα 10 βραβεία στα e-volution Awards 2020.

Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα του επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού της ΙΚΕΑ, με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών της και τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης θετικής εμπειρίας για τον πελάτη.

Συνδυάζοντας αρμονικά το e-commerce με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης, η ΙΚΕΑ αξιοποίησε στο έπακρο τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει μια omnichannel εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο.

Παράλληλα, ανέπτυξε μία δημιουργική digital επικοινωνιακή στρατηγική, έχοντας ένα δυναμικό πλάνο μετρήσιμων, αποτελεσματικών και καινοτόμων πρακτικών. Αναλυτικότερα, η ΙΚΕΑ για το 2019 διακρίθηκε σε 4 ξεχωριστές βραβεύσεις λαμβάνοντας τα ακόλουθα βραβεία:

PEAK Awards 2019

1. GOLD βραβείο για την καμπάνια IKEA New Catalog Lower Prices 2018 στην κατηγορία Best Performance in Home, Furniture & DIY

2. GOLD βραβείο για την καμπάνια IKEA New Catalog Lower Prices 2018 στην κατηγορία Best Digital Multi-Channel Campaign, για την επίτευξη στόχων, συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα online κανάλια

3. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Video Campaign, για την αποτελεσματική χρήση διαφημιστικών λύσεων σε digital video πλατφόρμες

4. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Display Campaign

5. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Paid Search Campaign, όπου επιβραβεύτηκε για την αποτελεσματική χρήση των δυνατότητων που προσφέρει η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης

Social Media Awards 2019

1. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best of Facebook Family of Apps – Innovation

2. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best of Facebook Family of Apps - Communication

3. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best of YouTube - Innovation

e-Bizz & Social Media Awards 2020

1. e-Tailer of the Year

E-volution Awards

1. E-shop of the year

2. Platinum βραβείο στην κατηγορία Customer Service & Operations

3. GOLD βραβείο στην κατηγορία Home, Furniture & DIY

4. GOLD βραβείο στην κατηγορία Καινοτομία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

5. GOLD βραβείο στην κατηγορία Redesign - Relaunch (Website)

6. GOLD βραβείο στην κατηγορία Customer Support

7. GOLD βραβείο στην στην κατηγορία Omnichannel Experience

8. SILVER βραβείο στην κατηγορία E-commerce Innovation

9. SILVER βραβείο στην κατηγορία Mobile Commerce

10. SILVER βραβείο στην κατηγορία Information Architecture

Ακολουθώντας τις ταχύτατες αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών αλλά και τη φυσιογνωμία του λιανικού εμπορίου, η ΙΚΕΑ συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την τεχνολογία και να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της.