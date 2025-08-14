#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τι πέτυχε η Κωτσόβολος στην πρώτη χρήση μετασχηματισμού

Ισχυρό ταμείο εμφανίζει στο οκτάμηνο του 2024 η ηγέτιδα αλυσίδα ηλεκτρικών, θυγατρική του ομίλου ΔΕΗ. Διατηρήσιμη δυναμική στις πωλήσεις, ζημιές σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά φόρων.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 08:04

Πωλήσεις 510,042 εκατ. ευρώ εμφάνισε στην υποδωδεκάμηνη χρήση του 2024 το μεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών της χώρας, η Κωτσόβολος, ποσό που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο με την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρήση (Μάιος 2023-Απρίλιος 2024), καθώς ως γνωστόν από τη στιγμή που η εταιρεία λιανικής πέρασε στον όμιλο της ΔΕΗ (Απρίλιος 2024) αποφασίστηκε η μεταβολή του χρόνου πλήρους χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση στο οκτάμηνο του 2024 ο κύριος όγκος πωλήσεων (468,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις προϊόντων ενώ περίπου 41,8 εκατ. ευρώ από παροχή υπηρεσιών και έσοδα από προώθηση καταναλωτικών δανείων.

Ο τζίρος των καταστημάτων διαμορφώθηκε στα 366 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι πωλήσεις μέσω του e-commerce καναλιού στα 37,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του δικτύου franchise διαμορφώθηκαν 21,634 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις μέσω Call Center στα 25,265 εκατ. ευρώ. Τέλος οι B2B πωλήσεις διαμορφώθηκαν περίπου στα 18 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στις 615 χιλ. ευρώ (η πλήρης προηγούμενη χρήση απέδωσε κέρδη προ φόρων της τάξης των 3,79 εκατ. ευρώ) ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα για το οκτάμηνο του 2024 ήταν ζημιογόνα κατά 163 χιλ.ευρώ έναντι κερδών 2,043 εκατ. ευρώ στην πλήρη προηγούμενη χρήση.

Η αλυσίδα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 αριθμούσε 97 καταστήματα από τα οποία 83 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης και 14 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising). O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης ήταν 3.186 άτομα έναντι 2.971 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Τέλος η αλυσίδα έκλεισε την οκτάμηνη χρήση με υψηλή ρευστότητα της τάξης των 77,1 εκατ. ευρώ έναντι 65,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης πλήρους χρήσεως.

