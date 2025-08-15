Πού ξοδεύουν οι Ελληνες 499 ευρώ το... δευτερόλεπτο

Στα 7,799 δισ. ευρώ ανήλθε η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ άνω των 100 τ.μ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 (30 Δεκεμβρίου 2024-29 Ιουνίου 2025), , σημειώνοντας άνοδο 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με τη NielsenIQ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί σε 498,7 ευρώ το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 29.900 ευρώ το λεπτό, 1,795 εκατ. ευρώ την ώρα και 43,088 εκατ. ευρώ την ημέρα. Με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού, σχεδόν 3 στα 5 ευρώ, να προέρχεται εκτός Αττικής.

Από τα στοιχεία της Nielsen προκύπτει πως η Αττική συνεισφέρει 42,4% στη συνολική δαπάνη, δαπανώντας πάνω από 3,3 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο. Ακολουθούν η Μακεδονία & Θράκη με 12,8% (998 εκατ. ευρώ) και η Θεσσαλονίκη με 9,6% (748 εκατ. ευρώ). Η Στερεά Ελλάδα καλύπτει 11,6% (905 εκατ. ευρώ), η Πελοπόννησος 8,6% (671 εκατ. ευρώ), η Κρήτη 6,6% (515 εκατ. ευρώ) και τα νησιά 8,3% (647 εκατ. ευρώ).

Σχεδόν τα μισά χρήματα που ξοδεύονται στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, δηλαδή, προέρχονται από μια μόνο περιφέρεια, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες αγορές (Αττική, Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλονίκη) συγκεντρώνουν πάνω από το 65% της συνολικής δαπάνης.

Η κατανομή ανά τύπο καταστήματος δείχνει ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν ο βασικός κορμός, με 39,7% μερίδιο, ακολουθούμενα από τα μικρά σούπερ μάρκετ (34,2%), τα hypermarkets (11,7%) και τα πολύ μικρά (14,5%).

Στην ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντος, τα τρόφιμα και ποτά απορροφούν πάνω από το 54% των δαπανών, τα προϊόντα οικιακής χρήσης το 24,8%, τα φρέσκα και χύμα προϊόντα το 8,3%, τα είδη υγείας και ομορφιάς το 6,3% και το bazaar το 6%.

Σε ότι αφορά τις online πωλήσεις των τεσσάρων μεγάλων λιανεμπόρων (Σκλαβενίτης, AB Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός) αυτές το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν στα 152,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 8,8%, με το μερίδιο τους στο συνολικό τζίρο να φτάνει το 3,3%.