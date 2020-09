Φοιτητικός διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από την PepsiCo

Πανευρωπαϊκό φοιτητικό διαγωνισμό υλοποιεί η PepsiCo σε εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία "Dare to Do More Challenge" είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός με σκοπό την ανάδειξη και προσέλκυση πτυχιούχων φοιτητών με καινοτόμες ιδέες και ταλέντο, μέσω μιας καινοτόμου επιχειρηματικής προσέγγισης.

Το πρόγραμμα - το οποίο διεξάγεται σε 9 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Τουρκία και Λιθουανία - απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές Πανεπιστημίων και πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι καλούνται να συμμετέχουν σε έναν εικονικό ψηφιακό διαγωνισμό όπου θα αξιοποιήσουν τις ιδέες και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες με στόχο να προσδιορίσουν και να αξιοποιήσουν την επόμενη μεγάλη τάση στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δείξουν ότι αφουγκράζονται τις ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς καθώς και ότι διαθέτουν το ταλέντο και τις ικανότητες να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες τους, διεκδικώντας μία από τις 50 και πλέον θέσεις του προγράμματος για πτυχιούχους της PepsiCo στην Ευρώπη αλλά και σημαντικά βραβεία.

Η πρωτοβουλία "Dare to Do More Challenge" θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις. Αρχικά, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2020 οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα του διαγωνισμού (https://daretodomore.pepsico.com/en/challenges/europe) και να καταθέσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στο υποθετικό σενάριο ότι είχαν 100.000 δολάρια από την PepsiCo για να αξιοποιήσουν την επόμενη μεγάλη τάση στο χώρο των τροφίμων και ποτών, εξειδικεύοντας σε τι θα επικεντρώνονταν και πώς θα αξιοποιούσαν αυτήν την τάση ώστε να την λανσάρουν στην αγορά.

Στη δεύτερη φάση, από 9 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2020, οι συμμετέχοντες και οι ιδέες τους θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή της PepsiCo. Οι καλύτερες προτάσεις θα επιλεγούν να προχωρήσουν στους τελικούς, ενώ ταυτόχρονα οι φιναλίστ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα σεμινάριο καθοδήγησης της PepsiCo, όπου με τη βοήθεια σύμβουλου/μέντορα της PepsiCo θα μπορέσουν να προετοιμαστούν όσο το δυνατό καλύτερα για τους πανευρωπαϊκούς τελικούς.

Στην τελική φάση, οι φιναλίστ θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μία διήμερη (Ιούνιος 2021) εκδήλωση στην Βαρκελώνη, που θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη των νικητών πανευρωπαϊκά.

Οι περισσότεροι από 50 νικητές θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στο πρόγραμμα πτυχιούχων της PepsiCo, σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων (Ψηφιακό / ηλεκτρονικό εμπόριο, Insights, Εμπορικό/Πωλήσεις, Εφοδιαστική Αλυσίδα/Logistics, Global Procurement, Agro Procurement, Οικονομικά, IT, HR) και ευρωπαϊκών χωρών καθώς και να κερδίσουν σημαντικά δώρα.