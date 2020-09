Πολλαπλές διακρίσεις για τη Noval Property του ομίλου Viohalco

Η Noval Property έλαβε πολλαπλές διακρίσεις στα Commercial Property Awards 2020 και στα Fire & Emergency Excellence Awards 2020 που διοργάνωσε η Boussias Communications με τη συνδρομή ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής που απαρτίζεται από στελέχη του κλάδου.

Το νέο κτήριο γραφείων THE ORBIT απέσπασε την ύψιστη διάκριση (PLATINUM βραβείο) στη συνολική ενότητα Νέες κατασκευές / New Projects καθώς και την υψηλότερη διάκριση (GOLD βραβείο) στην κατηγορία Best New Development – Office. Το THE ORBIT επί της Λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα, του οποίου επίκειται σύντομα η πιστοποίηση με LEED for Core & Shell στο επίπεδο Platinum, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αποτελεί ένα κτήριο ορόσημο με καθαρές φουτουριστικές γραμμές και πράσινο χαρακτήρα. Συνδέοντας τις δύο υφιστάμενες πτέρυγες και μεταφέροντας τον πυρήνα στο κέντρο επετεύχθη ευελιξία στη λειτουργική οργάνωση και εκμετάλλευση των γραφειακών χώρων των ορόφων. Στο πλαίσιο της υψηλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων και της ενεργειακής αποδοτικότητας με περιορισμένο οικολογικό αποτύπωμα, εντάχθηκε και ο σχεδιασμός τοπίου και πρασίνου με στόχο τη δημιουργία ενός αειφόρου περιβάλλοντος μεσογειακής φύτευσης με μεγάλη ποικιλία αυτοφυών ειδών που προσδίδουν ένα διαρκές αισθητικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Το επίσης νέο κτήριο γραφείων BUTTERFLY στο Χαλάνδρι απέσπασε το SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Renovation – Office. Το BUTTERFLY, το οποίο έχει λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED στο επίπεδο Gold, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2019 και αποτελεί μια σύνθεση από παλαιά και νέα τμήματα τα οποία αποδίδουν πλέον ένα ενιαίο σύνολο με νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό του βιοκλιματικού σχεδιασμού του είναι η κάλυψη όλων των δωμάτων σε κάθε επίπεδο του κτηρίου από φύτευση η οποία παίρνει τη μορφή ενός κελύφους στοιχείων που ανασηκώνονται ανταποκρινόμενα στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Το Εμπορικό Κέντρο RIVER WEST απέσπασε την υψηλότερη διάκριση (βραβείο GOLD) στην ενότητα «Εγκαταστάσεις» για το επίπεδο ασφάλειας και τη συνολική διαχείριση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών του, και το βραβείο BRONZE στην κατηγορία «Ανταπόκριση σε Έκτακτες Ανάγκες» για την εξαιρετική ανταπόκρισή του σε ενδεχόμενο συμβάν. Το RIVER WEST, είναι ένα πρότυπο εμπορικό κέντρο με εξαιρετική υποδομή και λειτουργικότητα. Η πλήρως ανοιγόμενη οροφή του, προσφέρει άμεση επαφή με τον φρέσκο και καθαρό αέρα, ενώ σε περίπτωση συμβάντος φωτιάς, συμβάλει σημαντικά στον αποκαπνισμό του κοινόχρηστου χώρου. Ταυτόχρονα, διαθέτει συστήματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα, ενώ πραγματοποιεί συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού του σε θέματα ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η Noval Property είναι η 2η μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ βάσει αξίας χαρτοφυλακίου ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακίνητα κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και πρώην βιομηχανικά κτήρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 430.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησής του στις 30.06.2020 ήταν 301,3 εκ. ευρώ. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.