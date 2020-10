Βραβεύσεις της Dialectica στα HR Awards 2020

Ο σχεδιασμός και η άμεση υλοποίηση σειράς δράσεων από την Dialectica για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον της, επιβραβεύτηκε στα HR Awards 2020. Η βράβευση αφορά το πρόγραμμα “Covid Stress-free”, που σχεδίασε η Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, με στόχο αφενός να δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους σχετικά με την ανθεκτικότητα της εταιρείας στην κρίση πανδημίας και τη διασφάλιση της υγείας τους, αλλά και να εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μιας πιο ευχάριστης καθημερινότητας με διατήρηση της προσωπικής επαφής και του αισθήματος ομάδας.

Συνολικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Dialectica, που αποτελεί από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές start-up με περισσότερους από 200 εργαζομένους, κατέκτησε δύο βραβεία, το “Covid-19 Response Actions -Κατηγορία Most Valuable HR Team” (Silver Award) και το “Talent & Performance Management -Κατηγορία Best Talent Management Strategy & Initiative” (Bronze Award), που έρχονται να προστεθούν στην πρόσφατη ανάδειξη της εταιρείας ως Best Workplace την περασμένη Άνοιξη.

Σχετικά με τη βράβευση στην κατηγορία Best Talent Management Strategy & Initiative” (Bronze Award), η Dialectica βραβεύτηκε συγκεκριμένα για τη διαδικασία του Growth Pathway που εφαρμόζει για την ανάπτυξη και προαγωγή των εργαζομένων της σε υψηλότερες θέσεις μέσα στον οργανισμό, που οδηγεί σε αύξηση μισθού και παροχών καθώς και νέων ευκαιριών εκπαίδευσης. Με βάση τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας, όλες οι σημαντικές θέσεις ευθύνης καλύπτονται αποκλειστικά εσωτερικά μέσω προαγωγών. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία ανάδειξης ταλέντων και προαγωγών του Growth Pathway στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά υλοποιείται σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας κάθε τρίμηνο και ολοκληρώνεται με επίσημη ανακοίνωση των προαχθέντων ταλέντων σε όλη την εταιρεία.

«Η ανάπτυξη της εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των εργαζομένων της. Άλλωστε, αποτελεί στρατηγική επιλογή και αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της Dialectica να επενδύει στους ανθρώπους της, παρέχοντας ένα ιδανικό περιβάλλον ώστε να ξεδιπλώνουν, με ασφάλεια, το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους, ακόμα και εν μέσω πανδημίας. Η έκτακτη περίοδος που βιώνουμε με τις πρωτοφανείς προκλήσεις και δοκιμασίες για όλους, καθιστούν τη διπλή βράβευση μια ακόμα μεγαλύτερη τιμή για όλους μας, αλλά και μια σημαντική αναγνώριση για το καινοτόμο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό μας μοντέλο», ανέφερε o Director of People Operations, Hazem Fadly μετά την απονομή των βραβείων.

Σημειώνεται ότι τα HR Awards διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά και αποτελούν τα κορυφαία βραβεία στον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση των δράσεων που υλοποιεί μια εταιρεία με τις επιχειρηματικές ανάγκες της αλλά και τη συμβολή τους στη βελτιστοποίηση της εργασιακής καθημερινότητας των εργαζομένων. Παράλληλα, προσμετράται ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία και ο τρόπος υλοποίησης της δράσης, τα καινοτομικά της στοιχεία καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά της αποτελέσματα.