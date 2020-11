MLS: Τι οδήγησε τον CEO της εταιρείας σε παραίτηση

Αίσθηση προκάλεσε η παραίτηση του CEO της MLS κ. Νάρκισου Γεωργιάδη, την οποία κύκλοι της αγοράς την αποδίδουν σε διαφωνίες του διευθύνοντος συμβούλου με τον πρόεδρο και βασικό μέτοχο της εισηγμένης εταιρείας κ. Γιάννη Καματάκη.

Η επίσημη ανακοίνωση της MLS μιλά για «συναινετική λύση της συνεργασίας της με τον κ. Νάρκισο Γεωργιάδη ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, λόγω προηγούμενης σημαντικής ανειλημμένης επαγγελματικής υποχρέωσής του, η οποία ήταν εις γνώσιν της εταιρείας. Η MLS ευχαριστεί τον κ. Γεωργιάδη για την προσφορά του και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Ειδικότερα, ο κ. Καματάκης μιλώντας στο Euro2day.gr αναφέρθηκε σε συνεργασία που είχε ήδη ο κ. Γεωργιάδης στην Αίγυπτο πριν αναλάβει την MLS και για τιμητική πρόταση που δέχτηκε στη συνέχεια από το συγκεκριμένο μέτωπο, λόγω και της μεγάλης εμπειρίας του στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. «Αν δεν προέκυπτε το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θα υπήρχε από εμένα θέμα αποχώρησής του κ. Γεωργιάδη από την MLS» σημείωσε.

Ωστόσο, κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι οι λόγοι της παραίτησης του κ. Γεωργιάδη ήταν:

Πρώτον, η διαφωνία του με τον κ. Καματάκη σε θέματα στρατηγικής που θα έπρεπε να ακολουθηθεί με στόχο τη διάσωση της εταιρείας.

Και δεύτερον, τα ευρήματα του ελέγχου της Deloitte σχετικά με την αποτίμηση των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της MLS, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να υπάρξει απομείωση της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ για το 2018 και περαιτέρω ψαλίδισμά τους στις λογιστικές καταστάσεις του 2019.

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της MLS είναι ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς οι πωλήσεις της έχουν μειωθεί κατακόρυφα και οι υποχρεώσεις της υπερβαίνουν κατά πολύ τα 20 εκατ. ευρώ (16 εκατ. στους ομολογιούχους, συν letter of credits και υπόλοιπα προς βουλγαρική τράπεζα και CNL). Επίσης, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας.

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση ο βασικός μέτοχος της MLS κ. Γιάννης Καματάκης δηλώνει πως παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος και πως θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία σε συνεργασία με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Βακάρο, το βιογραφικό του οποίου είναι πλούσιο και μακροσκελές.

Σύμφωνα με τον κ. Καματάκη, ο κορμός του νέου business plan έχει παραδοθεί από την Deloitte και σε συνεργασία με τον νέο CEO θα δουλέψουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στις προθέσεις βέβαια της εταιρείας είναι η ανάληψη νέων εργασιών και η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της MLS, «νέος διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Βακάρος. O κ. Βακάρος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην Τεχνολογία της Πληροφορίας (Πληροφορική), Έρευνα & Καινοτομία όπως επίσης και σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (ICT R&D).

Κατά τη διαμονή του στις Η.Π.Α. έχει διατελέσει Επιστήμονας πληροφορικής και Ερευνητής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε πολύ γνωστές εταιρείες του χώρου όπως: Kodak Inc., Logicon Inc. (Northrop Grumman), Calspan Corp. και στο Institute for Defense Analyses. Στην Ελλάδα έχει διατελέσει Διευθυντής της Εταιρίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ARROW Technologies S.A., Επικεφαλής του τμήματος Πληροφορικής του City College και Γενικός Διευθυντής της αμερικανικής Workloud. Κατέχει πτυχίο M.B.A. του University of La Verne (CA), M.Sc. in Computer Science του University of Buffalo (N.Y.) και B.S. in Mathematics/Information Systems του Stockton University (N.J.).

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜLS Innovation Inc παραμένει ο ιδρυτής της, Ιωάννης Καματάκης, ο οποίος θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο».