Πώς κατέληξαν στους Κουτσολιούτσους τα 28 εκατ. ευρώ της Dufry

Στοιχεία, που δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι το συντριπτικό μέρος, αν όχι το σύνολο, της πολύκροτης αμοιβής των 28 εκατ. ευρώ, την οποία κατέβαλε η Dufry, όταν εξαγόρασε το 51% των ΚΑΕ, κατέληξε σε μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, φέρνει στο φως ο διαχειριστικός έλεγχος της PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr ο ελβετικός όμιλος Dufry, πέραν του τιμήματος των 200,5 εκατ. ευρώ, το οποίο κατέβαλε για την αγορά του 51% των ΚΑΕ, έδωσε άλλα 28 εκατ. ευρώ, βάσει συμπληρωματικής συμφωνίας μη ανταγωνισμού (non- competition agreement), η οποία δεν ανακοινώθηκε ποτέ στην Ελλάδα.

Η έρευνα της PwC ξετυλίγει το… κουβάρι της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας τα βασικά στοιχεία των αποκαλύψεων του Euro2day.gr, ενώ η ροή του χρήματος, που αποκαλύπτει η ελεγκτική, δείχνει ότι τουλάχιστον τα 24 εκατ. ευρώ από τα 28 εκατ. ευρώ είναι πιθανόν να κατέληξαν σε μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Μόνο που πιστώθηκαν από την Folli Follie Group Sourcing (FFGS) στην Landocean, εταιρεία που συνδέεται με τους Κουτσολιούτσους, τρεις εβδομάδες πριν της πιστωθούν από τη Dufry τα 28 εκατ. ευρώ.

Ας πάρουμε, όμως, το …κουβάρι από την αρχή. Η ελεγκτική εταιρεία βρήκε στα αρχεία της Folli Follie προσχέδιο της συμφωνίας μη ανταγωνισμού με την Dufry. Από αυτό προκύπτει ότι αρχικά συμβαλλόμενοι θα ήταν από τη μια η ελβετική Dufry και από την άλλη οι Γεώργιος και Δημήτρης Κουτσολιούτσος.

Οι τελευταίοι αναλάμβαναν την υποχρέωση, για περίοδο 4 ετών, να μην μετέχουν σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες των ΚΑΕ. Αναφέρεται, δε, ρητά το ότι τα 28 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους δύο μετόχους, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το 51% των ΚΑΕ.

Οι Ελβετοί κατέβαλαν, τον Απρίλιο του 2013, τα 28 εκατ. ευρώ, όπως επιβεβαιώνεται από ένα funds flow memo, από τα λεγόμενα των στελεχών της Dufry και το επισυναπτόμενο αντίγραφο του swift. Η μόνη διαφορά, σε σχέση με το προσχέδιο, ήταν ότι τα 28 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν στην Folli Follie Group Sourcing (πρώην Folli Follie Hong Kong) και όχι σε εταιρεία συμφερόντων των Δημήτρη και Γεώργιου Κουτσολιούτσου.

Σε απάντησή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2018, η Folli Follie και ο υπογράφων την επιστολή, CEO Γεώργιος (Τζώρτζης) Κουτσολιούτσος, δικαιολογούν την απόκρυψη της συμπληρωματικής συμφωνίας και το γεγονός ότι η αμοιβή καταβλήθηκε στην Folli Follie Group Sourcing (FFGS) ως εξής:

Η συμφωνία μη ανταγωνισμού περιείχε το δικαίωμα στην Dufry να απαιτήσει παροχή τεχνογνωσίας από τις εταιρείες του ομίλου Folli Follie για τυχόν υποστήριξη της δράσης της σε αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Τη σχετική τεχνογνωσία κατείχε η FFGS, εξ ου και έλαβε τα 28 εκατ. ευρώ

Οι όροι της συμφωνίας δεν είχαν οριστικοποιηθεί, κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Για αυτό συμφωνήθηκε πως δεν θα δημοσιοποιούνταν, ενώ η αγοράστρια θεώρησε επιχειρηματικό απόρρητο τη συμφωνία μη ανταγωνισμού, δεσμεύοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη μη δημοσιοποίησή του.

Οι ισχυρισμοί περί απορρήτου καταρρίπτονται από την ίδια την Dufry. Στον ισολογισμό χρήσης 2013 η Dufry ανέφερε την υπογραφή ξεχωριστής συμφωνίας μη ανταγωνισμού, τετραετούς διάρκειας με συγκεκριμένους εκπροσώπους της Folli Follie, σημειώνοντας ότι η συμφωνία διασφαλίζει την αποφυγή άμεσου ανταγωνισμού. Επομένως, οι Ελβετοί δεν φαίνεται να είχαν θέμα απορρήτου…

Επίσης στο αντίγραφο της συμφωνίας, το οποίο επισυνάπτει στην ίδια απαντητική της επιστολή στην Ε.Κ η Folli Follie, δεν καταγράφεται το ενδεχόμενο οποιασδήποτε μελλοντικής σύμπραξης, μεταξύ Dufry και FFGS, για παροχή τεχνογνωσίας από τη δεύτερη στην πρώτη. Από το αντίγραφο, δε, απουσιάζουν οι υπογραφές των Δημήτρη Κουτσολιούτσου, Γεώργιου Κουτσολιούτσου καθώς και του τότε CEO της Dufry. Ο μόνος που υπογράφει είναι ο τότε πρόεδρος του ελβετικού ομίλου.

Δηλαδή, η Folli Follie απέστειλε στην Ε.Κ ένα αντίτυπο ανυπόγραφης σύμβασης και επικαλείται για τη μη δημοσιοποίηση της σύμβασης λόγους απόρρητου, όταν πέντε χρόνια πριν η Dufry είχε ενημερώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο για την υπογραφή της συμφωνίας μη ανταγωνισμού.

Παρ όλα αυτά δεν προκύπτει από την αλληλογραφία νέα επιστολή της Ε.Κ με την οποία να επανέρχεται επί του θέματος. Υποχρεώνεται να το πράξει στις 28 Ιουνίου, τρεις ημέρες μετά τις αποκαλύψεις του Euro2day.gr, όταν στέλνει επιστολή σε Folli Follie και Dufry, ζητώντας στοιχεία για την ημερομηνία καταβολής των 28 εκατ. ευρώ, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους τελικούς δικαιούχους.

Πριν μπουν τα 28 εκατ. στα ταμεία της FFGS έδωσε 24 εκατ. στη Landocean

Η PwC δηλώνει αδυναμία επιβεβαίωσης της ορθότητας και πληρότητας των στοιχείων που προσκόμισε στην Ε.Κ η Folli Follie, προκειμένου να δείξει ότι τα 28 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν, για να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της FFGS. Η αδυναμία επιβεβαίωσης οφείλεται, σύμφωνα με την PwC, στην έλλειψη στοιχείων και στη δυσκολία επιβεβαίωσης, σε πολλές περιπτώσεις, του τελικού παραλήπτη.

Η ελεγκτική υπενθυμίζει, όμως, ότι κατά το διάστημα τριών εβδομάδων (31/3/2013 ως τις 17/4/2013), που προηγήθηκε της εκταμίευσης των 28 εκατ. ευρώ από την Dufry (23/4/2013), η Folli Follie Group Sourcing (FFGS) απέστειλε σε τραπεζικό λογαριασμό της Landocean στην Τράπεζα Κύπρου 9 εμβάσματα συνολικού ποσού 24 εκατ. ευρώ. Η χρονική συνάφεια, ενδεχομένως, δεν αποτελεί σύμπτωση αναφέρει η PwC.

Όπως έχει αναφέρει η στήλη Χαμαιλέων στις 27 Αυγούστου 2013, τέσσερις μήνες μετά την καταβολή των 28 εκατ. ευρώ, η Cordial Worldwide Limited, εταιρεία συμφερόντων του Δ. Κουτσολιούτσου, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους απέκτησε από τον ίδιο 1.550.000 μετοχές της Folli Follie έναντι 27,9 εκατ. ευρώ. Στοιχείο που πιθανώς να συνδέεται με τη διαδρομή του χρήματος.



Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία, αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Landocean ελεγχόταν από υπαλλήλους της Folli Follie. Πρόκειται για εταιρεία με άγνωστη επιχειρηματική δραστηριότητα, που ιδρύθηκε το 1996 και χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για μείωση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της FFGS από εικονικούς πελάτες και προς εικονικούς προμηθευτές αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, στη Landocean έχουν μεταφερθεί από την FFGS, σύμφωνα με όσα εντόπισε η PwC, ποσά της τάξης των 56 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 37 εκατ. ευρώ δεν φαίνεται να έχουν επιστραφεί.

Ποιος ήταν ο τελικός δικαιούχος αυτών των χρηματικών μεταφορών;

Η PwC σημειώνει ότι δεν είχε στη διάθεσή της τα απαραίτητα παραστατικά (για παράδειγμα τα σχετικά τραπεζικά extrait των λογαριασμών της Landocean και τα λογιστικά της βιβλία), προκειμένου να απαντήσει παραπάνω ερώτημα.

Προσθέτει, όμως, ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία, τα οποία συνδέουν τους Δημήτρη και Γεώργιο (Τζώρτζη) Κουτσολιούτσο με την Landocean, παρέχοντας ενδείξεις ότι αποτελούν τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας.

Τα στοιχεία που συνδέουν Landocean με τους Κουτσολιούτσους

Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος λάμβανε συστηματική ενημέρωση για τα τραπεζικά υπόλοιπα της Landocean, μαζί με αντίστοιχα στοιχεία για θυγατρικές της και άλλες ελεγχόμενες εταιρείες. Σε μια από αυτές τις επικοινωνίες, στις 29/7/2013, ο Τ. Law του αποστέλλει 3 αρχεία, ένα εκ των οποίων έχει ημερομηνία 23/4/2013. Την ημέρα, δηλαδή, που η FFGS έλαβε τα 28 εκατ. ευρώ από την Dufry.

Ο T. Law αναφέρει μεταξύ άλλων: «Please find attached files for Hong Kong from the day we received transfer from Alpha Bank to BoC of Euro28M. On 23th April our total cash converted in to USD was 42,923,822,80». Σημειώνεται ότι στο αρχείο δεν επισυνάπτεται ο λογαριασμός της Alpha Bank από τον οποίο ισχυρίζεται ότι μεταφέρθηκαν τα 28 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό της FFGS στην Τράπεζα Κύπρου (Bank of Cyprus- BoC).

H PwC επισημαίνει ως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στο ίδιο αρχείο το τραπεζικό υπόλοιπο της Landocean δεν φθάνει ούτε τα 10 χιλ. USD, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί, εβδομάδες πριν, η μεταφορά 24 εκατ. ευρώ.

Τα λεφτά είχαν φύγει από την Landocean σε άλλες τσέπες….

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η Landocean εξοφλούσε διάφορα προσωπικά έξοδα των Δημήτριου και Γεώργιου Κουτσολιούτσου (αγορά δύο αυτοκινήτων, κοσμήματα, είδη σπιτιού, έξοδα διαμονής), ενώ προκύπτουν καταθέσεις του Δημήτριου Κουτσολιούτσου στο τραπεζικό λογαριασμό της Landocean καθώς και ενδείξεις ότι οι αμοιβές, που ελάμβανε από την FFGS πριν την 31η Δεκεμβρίου 2009, πιστωνόταν απευθείας στο λογαριασμό της Landocean.

Τέλος, η PwC εντόπισε περίσταση στην οποία φαίνεται ότι χρήματα της Landocean χρησιμοποιήθηκαν, τον Οκτώβριο του 2009, για να πραγματοποιηθεί επένδυση για λογαριασμό του Δημήτριου Κουτσολιούτσου (αγορά 200 χιλ. μετοχών της Industrial and Commerce Bank of China).

Η PwC επισημαίνει ότι απαιτείται πρόσβαση στην κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Landocean για να αποκαλυφθεί που κατευθύνθηκαν τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία εισέρρευσαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.